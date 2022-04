Program TV na weekend 1-3.04: Legion Samobójców: The Suicide Squad, Podziemny krąg oraz Thelma i Louise

Fot. Materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

Barry – sez. 2, odc. 1 – 2

21:40

HBO3

Serial Barry opowiada historię tytułowego mężczyzny, byłego żołnierza piechoty morskiej, który niezadowolony ze swojego życia wyrusza do Los Angeles, aby kogoś zabić. Na miejscu jednak odkrywa swoją nową pasję, aktorstwo.

SOBOTA:

Doom Patrol - sez. 3, odc. 1 – 10

20:00

HBO3

Wydarzenia nowego spin-offa będą rozgrywać się po tych zaprezentowanych w serialu o Młodych Tytanach. Do członków grupy Doom Patrol przyjdzie Cyborg, który zaoferuje im nową misję. Ostrzega jednak, że potem ich życie nie będzie już takie samo.

NIEDZIELA:

Polityka - sez.1, odc. 1

20:10

ale kino+

Spokój na wsi zaburza nieoczekiwana informacja. Jadwiga została premierem. Prezes natychmiast udziela jej instrukcji, tłumacząc, jak powinna wypełniać swoje obowiązki. Jednocześnie sztab doradców rozpoczyna pracę nad jej wizerunkiem - twarzą dobrej zmiany. Tadeusz, mąż nowej premier, usiłuje dostosować się do nowych okoliczności. Arek, ekscentryczny student Szkoły Prawdy, chociaż nie posiada wymaganych kwalifikacji, otrzymuje stanowisko szefa gabinetu politycznego MON. Czeka go pierwsze zadanie - wejście do Centrum Kontrwywiadu NATO.

