Długość odcinków Daredevil: Odrodzenie. Czy będą tak krótkie jak innych seriali Disney+?

Ostatnio dobrze poinformowany Beyond Reporter ma dobre wieści dla fanów Marvela. Długość odcinków serialu Daredevil: Odrodzenie ma być utrzymana w stylu tego, jak było w Daredevilu z 2015 roku – mają one trwać od 40 minut do godziny. Zatem można odetchnąć z ulgą, bo nie będzie tutaj krótkich, 30-minutowych odcinków, jak nieraz bywało w serialach na Disney+.

Daredevil: Odrodzenie – co wiemy o serialu?

Twórcy stworzyli bezpośrednią fabularną kontynuację wydarzeń z serialu Daredevil z 2015 roku. Charlie Cox powraca jako Matt Murdock/Daredevil, Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin, a Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher. Serial dostał już oficjalną kategorię wiekową TV-MA, co według polskiego Disney+ oznacza produkcję przeznaczoną dla widzów od 18. roku życia. W związku z obrazowymi scenami przemocy, mrokiem i poważnymi tematami poruszanymi w fabule, jest to projekt tylko dla dorosłych.

Daredevil: Odrodzenie – opis fabuły

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera: 4 marca 2025 roku w Disney+.