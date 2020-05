Program TV na weekend 22-24.05: Parasite, Ból i blask i inne

materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

Jett - odc. 1

20:10

HBO

Daisy "Jett" Kowalski (Carla Gugino) jest kobietą sukcesu, jednakże przede wszystkim w przestępczym środowisku. Tam zyskała jako złodziejka międzynarodową sławę. Po wyjściu z więzienia stara się za wszelką cenę porzucić dawną profesję i skupić na wychowaniu kilkuletniej córeczki, Alice (Violet McGraw). Przestępczy półświatek upomina się jednak o Jett. Okoliczności zmuszają ją do podjęcia jeszcze jednego zadania. Propozycję nie do odrzucenia otrzymuje od Charliego Baudelaire'a (Giancarlo Esposito), miejscowego gangstera. Jett zostaje wysłana do Hawany, gdzie szybko wikła się w kolejne kłopoty - a to za sprawą Milana Bestica (Greg Bryk), głównego przeciwnika swojego zleceniodawcy.

Zobacz także:

Mrs. America – sez. 1, odc. 4 - 21:15 (HBO)

Betty – sez. 1, odc. 1 – 21:30 (HBO3)

Dave – sez. 1, odc. 2 - 22:00 (HBO3)

SOBOTA:

Norskov – sez. 1, odc. 5 – 6

20:10

ale kino+

Norskov, podupadające miasteczko na Jutlandii. Burmistrz, Martin Kierkegaard (Claus Riis Ostergaard), bezskutecznie próbuje zmienić ponure oblicze miejscowości. Tamtejsza młodzież uzależniona jest od używek. Z odsieczą przybywa Tom Noack (Thomas Levin), szwagier polityka oraz policyjny specjalista od zwalczania przestępstw narkotykowych.

Zobacz więcej:

Kontra: Sieć – sez. 8, odc. 10 - 20:00 (Cinemax)

Syrena – sez. 2, odc. 9 – 16 - 20:00 (HBO3)

Family Guy: Głowa rodziny – sez. 19, odc. 19 – 22:30 (FOX Comedy)

NIEDZIELA:

To wiem na pewno – odc. 3

3:00 (poniedziałek)

HBO

Rodzinna saga przedstawiająca dwie równolegle historie życia identycznych braci bliźniaków (w tej podwójnej roli Mark Ruffalo). W opowieściach tych przeplatać się będą zdrada, poświęcenie i przebaczenie, a wszystko na tle Ameryki XX wieku.

Zobacz także:

Współczesna rodzina – sez. 11, odc. 16 – 11:40 (HBO3)

Cardinal – sez. 4, odc. 5 – 6 - 20:10 (ale kino+)

Opowiedz mi bajkę – sez. 2, odc. 10 (ost.) - 21:00 (HBO3)

Pustkowie – odc. 2 - 21:55 (HBO3)

Bob's Burgers - sez. 10, odc. 21 – 22 – 23:00 (FOX Comedy)