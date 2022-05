Program TV na weekend 6-8.05: Minamata, Mroczny rycerz, Bogowie, Zakochany bez pamięci

foto. materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

A Black Lady Sketch Show – sez. 3, odc. 1 – 2

21:35

HBO3

Kolejna seria rozgrywającego się w magicznej rzeczywistości serialu. Każdy odcinek to skecz zagrany przez cztery artystki (Robin Thede, Quinta Brunson, Ashley Nicole Black i Gabrielle Dennis), które wcielają się szereg dynamicznych i bardzo zróżnicowanych postaci, ale także dość szczególne wersje samych siebie, odtwarzając historię czterech przyjaciółek, które utknęły w domu po apokalipsie.

SOBOTA:

Inspektor George Gently – sez. 1, odc. 1 – 2

19:30

Epic Drama

Londyn, lata 60. XX wieku. Żona inspektora George'a Gently'ego (Martin Shaw) zostaje zamordowana przez znanego gangstera, Joego Webstera (Phil Davis). Sprawca pozostaje nieuchwytny. Po tej tragedii policjant zamierza przejść na emeryturę. Otrzymuje wiadomość o morderstwie młodego motocyklisty w Northumberland. Zbrodnia przypomina dzieła Webstera. Gently postanawia zająć się tą sprawą jako ostatnią w swojej karierze. W rozwiązaniu zagadki pomaga mu ambitny, ale niezdyscyplinowany detektyw sierżant John Bacchus (Lee Ingleby). Seria kryminalna została luźno oparta na niektórych opowieściach o inspektorze Gently'm autorstwa Alan Huntera. W serialu występują Martin Shaw jako tytułowy inspektor i Lee Ingleby jako detektyw sierżant John Bacchus.

NIEDZIELA:

Bestia – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Nastoletni Jérémy Tremblay (Zakary Auclair) zjawia się w Beaufort College z bronią. Otwiera ogień do znajdujących się tam ludzi. Gdy udaje mu się zabić kilka osób, popełnia samobójstwo. Odtąd wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób związani są ze szkołą, na co dzień towarzyszą rozpacz i niedowierzanie. Jednocześnie policja otwiera dochodzenie. Prowadzi je sierżant Boisvert (Martin Dubreuil) z pomocą koroner Éliane Sirois (Sophie Cadieux). Śledczy starają się ustalić, jakie były pobudki młodocianego mordercy. Stopniowo znające go osoby, m.in. Charlie Wormser (Nahéma Ricci) czy siostra Léa (Marine Johnson), ujawniają tajemnice, które rzucają nowe światło na sprawę. Również zdruzgotani rodzice chłopaka, Mélanie (Isabelle Blais) i Luc (Stéphane Gagnon), próbują zrozumieć, jakie zdarzenia sprawiły, że ich spokojny i niesprawiający problemów syn zdecydował się na tak drastyczny krok. Ostatecznie to właśnie matka z pomocą Éliane Sirois najusilniej dąży do wyjaśnienia sprawy.

