Program TV na Wielkanoc 2-5.04: 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, Braveheart

Seriale:

PIĄTEK:

Klangor – sez. 1, odc. 2

21:00

CANAL+ Premium

W niewyjaśnionych okolicznościach znika nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Zdesperowany ojciec rozpoczyna poszukiwania. Próbuje na własną rękę odkryć prawdę. Dramat ten odciska piętno na całej jego rodzinie, potęgując jeszcze kryzys w ich wzajemnych relacjach. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

SOBOTA:

Opowieść podręcznej - sez. 1, odc. 1 – 10

20:00

HBO

Akcja serialu pt.: The Handmaid's Tale toczy się w dystopijnej przyszłości. Główna bohaterka jest zmuszona, by żyć w konkubinacie pod fundamentalistyczną, teokratyczną dyktaturą. Produkcja jest oparta na powieści Margaret Atwood pod tym samym tytułem.

NIEDZIELA:

Morderca z Pembroke – sez. 1, odc. 1 – 3

20:10

ale kino+

Steve Wilkins (Luke Evans) pracuje w walijskiej policji na stanowisku nadinspektora. Dociekliwy mężczyzna postanawia na nowo przyjrzeć się nierozwiązanej sprawie morderstw z lat 80. Skłania go do tego seria włamań, do których niedawno doszło. Wydają się one powiązane z zamkniętym od lat śledztwem. Wilkins otwiera dawną sprawę, mając nadzieję, że sprawiedliwości wreszcie stanie się zadość. Serial nawiązuje do autentycznej historii.

PONIEDZIAŁEK:

The Walking Dead – sez. 10, odc. 22 (ost.)

22:00

FOX

Ostatni bonusowy odcinek 10. sezonu. Carol zabiera Negana w podróż, chcąc uchronić wszystkich przed niepotrzebnym konfliktem. Podczas wyprawy Negan rozpamiętuje wydarzenia, które doprowadziły go do tego momentu i podejmuje decyzję, która zaważy na jego losie.

