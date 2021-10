Program TV na weekend 15-17.10: John Q., Interstellar, Uciekaj!

fot. New Line Cinema

Seriale:

PIĄTEK:

Sprawa idealna – sez. 5, odc. 5

20:10

HBO

The Good Fight to oficjalny spin-off serialu Żona idealna, którego fabuła rozgrywa się rok po wydarzeniach z finału. Bohaterką będzie młoda prawnik, Maia, której reputacja zostaje zniszczona przez finansowy skandal. Jej mentorka, Diane traci przez to wszystkie swoje oszczędności. Obie kobiety zostają wyrzucone z kancelarii Lockhart & Lee i muszą szukać nowej posady w innym mieście.

Zobacz także:

Jak siostry – odc. 1 – 3 - 20:00 (CANAL+ Seriale)

Połączenie oczekujące – sez. 1, odc. 8 – 20:40 (CANAL+)

Billions – sez. 5, odc. 5 – 21:10 (HBO)

Prawi Gemstonowie – sez.1, odc. 5 – 21:30 (HBO3)

SOBOTA:

Jak siostry – sez. 1, odc. 4 – 6

20:00

CANAL+ Seriale

Czternastolatka znika bez śladu na przełomie tysiącleci. Dwadzieścia pięć lat później jej ciało zostaje odkryte, a trójka przyjaciół musi stawić czoła horrorowi z przeszłości.

Zobacz także:

Wampiry: Dziedzictwo – sez. 3, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

NIEDZIELA:

Fear the Walking Dead – sez. 7, odc. 1

3:00 (poniedziałek)

AMC

Po zniszczeniu przez głowice nuklearne praktycznie całej okolicy, Strand ukrywa się w jednym

z niewielu miejsc nadających się do zamieszkania. Jego poszukiwania ocalałych prowadzą do odkrycia obcego, który ma nieoczekiwany związek z jego przeszłością.

Sukcesja – sez. 3, odc. 1

3:00 (poniedziałek)

HBO

Fabuła serialu skupia się na zamożnej rodzinie, od pokoleń związanej z jednym z największych konglomeratów mediowych na świecie. Najstarszy syn Kendall spodziewa się pewnego dnia przejąć kontrolę nad firmą po swoim ojcu, jednak okazuje się, że sprawy zaczynają się komplikować.

Zobacz także:

Śnieżne anioły – sez. 1, odc. 3 – 4 - 20:10 (ale kino+)

Stargirl – sez. 2, odc. 2 – 21:00 (HBO3)

Szadź – sez. 2, odc. 1 - 21:30 (TVN)

Outsider – sez. 1, odc. 1 – 21:45 (HBO3)