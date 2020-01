Przejmujące filmy o obozach koncentracyjnych

27 stycznia przypada 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Trudno słowami opisać cierpienie, którego doświadczyły osoby znajdujące się w obozach koncentracyjnych. Dlatego też wielu filmowców podejmuje się przedstawienia tego tematu za pomocą filmowego medium, chcąc opowiedzieć o okrucieństwach wojny i sytuacjach z obozów koncentracyjnych, które wymykają się ludzkiemu pojęciu.

Filmów o tej tematyce powstało całe mnóstwo, także w Polsce, gdzie ukazywano między innymi radzenie sobie z traumatycznymi doświadczeniami wyniesionymi z obozów. Nie sposób wymienić wszystkie, ale na pewno warto przytoczyć te obrazy, które w sposób przejmujący potraktowały ten bardzo trudny temat.

Film o życiu i walce bohaterskich kobiet różnych narodowości, więźniarek Auschwitz-Birkenau. Jest to pierwszy polski film, który wszedł na ekrany w ponad pięćdziesięciu krajach. Historia oparta na wspomnieniach więźniarek hitlerowskiego obozu śmierci uznana została za granicą za dzieło wielkiego formatu. Jeden z najbardziej poruszających filmów na temat drugiej wojny światowej.

Bardzo ważny film Andrzeja Munka i Witolda Lesiewicza. Jeden z filmów mocno odwołujących się do kwestii wspomnień o okrucieństwach wojny, które nawet po czasie wciąż są trudne.

Film Andrzeja Wajdy, który pokazuje losy młodego poety, byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego. Akcja rozgrywa się jednak tuż po wyzwoleniu obozu przez żołnierzy amerykańskich. Więźniowie nie mogą zostać jednak wypuszczeni na wolność, bowiem obóz stał się siedliskiem dla uchodźców. Jednym z nich jest Tadeusz, nieradzący sobie z wszystkimi wydarzeniami, których doświadczył. Nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się jednak z polską Żydówką Niną, która namawia go na ucieczkę. Widzowie otrzymali zatem obraz człowieka psychicznie zniszczonego przez wojnę, ale też historię o miłości i uczuciu, które może rozkwitnąć bez względu na okoliczności.

Nieco mniej znany film Leszka Wosiewicza, ale zdecydowanie warty poznania. Historia skupia się na młodym muzyku, Tadeuszu Wyczyńskim, który trafia do Oświęcimia za działalność konspiracyjną. Mężczyzna postanawia przetrwać w obozie za wszelką cenę. Tytuł filmu jest tytułem niemieckiej piosenki granej przez Tadeusza na żądanie jednego z niemieckich strażników. Dzięki temu dostaje się do obozowej orkiestry i do wymarzonego bloku artystów, co daje mu szansę przeżycia.

Monumentalne dzieło Spielberga ukazujące prawdziwy dramat polskich Żydów w czasie wojennej okupacji. Na pierwszym planie mamy jednak historię austriackiego przedsiębiorcy – Oskara Schindlera, który w owej sytuacji politycznej widzi możliwość zysku. Nadchodzi jednak czas, kiedy sam przekonuje się o tragedii Holocaustu i o tym, że jedyną osobą, która może cokolwiek zdziałać, jest on sam. Historia ukazana przez Spielberga została uhonorowana 7 Nagrodami Akademii, w tym za najlepszy film.