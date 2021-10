Pyrkon się skończył, zabawa trwa dalej. Te gry umilą nam oczekiwanie na Pyrkon 2022

Allegro.pl

Postpandemiczna edycja Pyrkonu znacząco różniła się od poprzednich odsłon festiwalu – wydarzenie zorganizowano w formie online we współpracy z firmą Allegro. Jednak mimo internetowego charakteru wydarzenia jedno pozostało niezmienne – istotną rolę odgrywały w nim gry planszowe oraz fabularne, przy których festiwalowicze od lat spędzają długie godziny.

I choć PyrkONline 2021 dobiegł końca, nic nie stoi na przeszkodzie, aby utrzymać jego klimat przez kolejne miesiące. We współpracy z firmą Allegro wybraliśmy cztery gry, które mogą zachęcić nowych graczy do wejścia do świata planszówek oraz tytułów RPG, zaś wytrawnym graczom – umilić czas w oczekiwaniu na kolejną edycję Pyrkonu.

Źródło: Portal

Najnowsza edycja Neuroshimy HEX to nie lada gratka dla miłośników klimatu postapo oraz gier strategicznych. Każdy z graczy wcieli się tu w dowódcę jednej z czterech frakcji dysponujących unikalnymi jednostkami oraz umiejętnościami. Naszym celem będzie takie pokierowanie armią, aby mogła zniszczyć sztab przeciwnika, zanim własny sztab padnie pod wrogim ostrzałem. Sześciokątna, niewielka plansza skutecznie podgrzewa atmosferę rozgrywki, kiedy kolejne pola zapełniają się wrogimi jednostkami.

Tym, co wyróżnia tę grę, jest to, iż każda z armii oferuje inny model rozgrywki i skupia się na innych metodach do eliminacji przeciwnika. Wymusza to dostosowywanie strategii do konkretnego wroga, aby jak najlepiej wykorzystać jego słabe strony. Warto zauważyć, że możliwość rozbudowy podstawowej wersji gry o dodatkowe armie znacząco wydłuża regrywalność Neuroshimy HEX.

Źródło: Black Monk Games

To jeden z tych tytułów, przy którym nie da się spokojnie usiedzieć przy stole, gdyż współgracze nieustannie podnoszą nam ciśnienie, rzucając kłody pod nogi. W Munchkinie wcielasz się w prostego poszukiwacza skarbów i łowcę potworów. Nasz bohater ma jednak tylko jeden cel – jak najszybciej awansować do dziesiątego poziomu. Mimo iż Munchkin ma swoje korzenie w klasycznych grach fabularnych, tu nie liczy się ani fabuła, ani odgrywanie postaci. Każdy wciela się w tytułowego munchkina z gier fabularnych, czyli taki rodzaj gracza, który optymalizuje swoją postać, aby maksymalnie wykorzystać mechanikę rozgrywki na swoją korzyść. Ten, kto pierwszy osiągnie najwyższy poziom rozwoju – wygrywa.

W każdej turze będziemy musieli zmierzyć się z wyzwaniami, jakie napotkamy na swojej drodze: musimy pokonywać kolejne bestie, ulepszać ekwipunek oraz uprzykrzać życie innym bohaterom, aby nie awansowali przed nami. Munchkinowi gracze nie znają sentymentów – w końcu to wykradzenie innemu bohaterowi sprzętu albo zesłanie na niego potwora nie do pokonania jest najlepszą metodą na wygranie rozgrywki.

Źródło: Allegro

Wymarzony zestaw każdego sabotażysty. W tym komplecie znajdziemy podstawową wersję gry Sabotażysta, dodatek Rozszerzenie dodający trzy nowe role, Sabotażystę Pojedynek, czyli dwuosobową wariację podstawowej gry oraz matę ułatwiającą zarządzenie kartami. W podstawowej wersji Sabotażysty większość graczy wciela się w rolę kopaczy, którzy próbują odnaleźć drogę do złotego samorodka. Aby to zrobić, muszą zbudować labirynt tuneli za pośrednictwem kart wykładanych w kolejnych turach. Ale nie wszyscy mogą mieć ten sam cel, część graczy może wylosować rolę tytułowego sabotażysty, który musi zrobić wszystko, aby uniemożliwić dociągnięcie tunelu do kart celów, pod którymi kryją się symbole samorodka.

Sabotażysta to szybka i dynamiczna gra o prostych zasadach, która idealnie nadaje się na duże spotkania rodzinne oraz imprezy ze znajomymi, gdyż maksymalnie może uczestniczyć w niej aż 10 graczy. A dzięki dodatkowi Pojedynek świetnie sprawdzi się także w kameralnym, dwuosobowym gronie.

Źródło: Black Monk Games

Jeśli mielibyśmy zarekomendować jedną grę fabularną, z którą warto się zapoznać, jeśli dopiero zaczynamy przygodę z papierowymi grami RPG, postawilibyśmy na Zew Cthulhu. A Zestaw Startowy wydany przez Black Monk Games oddaje do dyspozycji wszystkie elementy niezbędne do zanurzenia się w świecie zmor Lovecrafta i poprowadzenia swojej pierwszej przygody w grupie znajomych.

W starterze znajdziemy jednoosobową grę paragrafową, która nauczy nas podstawowych zasad Zewu Cthulhu, w księdze z zasadami przeczytamy o bardziej szczegółowych mechanizmach rządzących faktyczną rozgrywką, a księga Scenariuszy to zestaw trzech przygód przygotowanych z myślą o początkujących graczach. Pudełko zawiera także pięć gotowych postaci, puste karty do stworzenia własnych bohaterów, zestaw kości oraz materiały wzbogacające rozgrywkę.

Przy okazji oficjalnego zamknięcia PyrkONline 2021 zespół Allegro przypomniał również o benefitach, jakie czekają na użytkowników Allegro Smart!, którzy planują wziąć udział w przyszłorocznej edycji konwentu. Subskrybenci usługi, którzy kupią bilet online, otrzymają 3 konwentowe tokeny. Żetony będzie można wydać w trakcie zapisów na spotkania rejestrowane, które będą odbywać się podczas festiwalu fantastyki Pyrkon 2022.