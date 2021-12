QNED MiniLED od kuchni. Technologia, która wyniesie telewizory LCD na wyżyny doskonałości

Źródło: LG

W starciu telewizorów OLED oraz LCD LED nie można wskazać jednoznacznego zwycięzcy. Z jednej strony odbiorniki wyposażone w matryce organiczne oferują perfekcyjny kontrast i doskonałe kąty widzenia, z drugiej LED-y świecą jaśniej i nie mają tendencji do powstawania powidoków w wyniku wielogodzinnego wyświetlania statycznych treści. Obie technologie mają swoje wady i zalety, dlatego wybór telewizora może przyprawiać część potencjalnych użytkowników o ból głowy.

Firma LG postanowiła wypromować hybrydową technologię wyświetlania obrazu łączącą zalety obu typów matryc. Technologię, która w niedalekiej przyszłości może stać się poważną konkurencją dla klasyczny OLED-ów oraz LED-ów klasy premium.

Źródła podświetlenia telewizorów LG QNED MiniLED zbudowano bowiem w oparciu na minidiodach LED, które są blisko czterdziestokrotnie mniejsze niż konwencjonalne LED-y stosowane w klasycznych telewizorach LCD. Pozwalają precyzyjniej sterować podświetleniem matrycy, co przekłada się na zauważalną poprawę jakości wyświetlanego obrazu.

Pod obudową największych odbiorników 86” z linii QNED MiniLED pracuje blisko 30 tysięcy diod MiniLED, które tworzą łącznie ok. 2,5 tysiąca stref przyciemniania w przypadku. Tak gęsta siatka pozwala m.in. uzyskać wyższą szczytową jasność obrazu przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiego poziomu lokalnej czerni. To z kolei diametralnie poprawia kontrast obrazu m.in. w zakresie redukcji poświaty występującej w trakcie wyświetlania jasnych obiektów na ciemnym tle.

Mimo iż w LG QNED MiniLED nie znajdziemy systemu bezpośredniego świecenia poszczególnych pikseli, duża liczba diod przybliża jakość obrazu do tej, którą oferują topowe odbiorniki OLED. I to przy zachowaniu wszystkich zalet klasyczny telewizorów LCD. Panele QNED MiniLED świecą jaśniej niż OLED-y i są odporne na utrwalanie obrazu narażonych na wielogodzinne wyświetlanie statycznych treści.

Na poniższej ilustracji zasymulowano różnice w funkcjonowaniu dwóch popularnych technologii podświetlania klasycznej matrycy LCD LED w zestawieniu z matrycą wykorzystującą technologię MiniLED:

Źródło: LG

Jednak poprawa kontrastu to nie wszystko, co mają nam do zaoferowania telewizory LG z linii QNED MiniLED, gdyż znajdziemy w nich także dwie kluczowe technologie, które w znaczący sposób wpływają na poprawę jakości obrazu – NanoCell oraz Quantum Dot. Ta pierwsza wykorzystuje warstwę cząsteczek o średnicy 1nm do oczyszczania kolorów czy usuwania efektu poświaty barwnej, druga zaś pozwala rozszerzyć gamut kolorów, dzięki czemu telewizor wyświetla więcej barw niż klasyczne odbiorniki LCD.

Połączenie tych trzech zaawansowanych technologii umożliwiło stworzenie telewizora, który zachwyca zarówno kontrastem, jak i wiernym odwzorowaniem kolorów. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez ekspertów z firmy Intertek potwierdziły, że matryce QNED MiniLED w stu procentach pokrywają filmową przestrzeń barwną DCI-P3. Tę samą, która stanowi wyznacznik najwyższej jakości w branży kinowej.

Warto także zauważyć, że spójność barwową oceniano nie tylko podczas oglądania filmów pod kątem prostym w stosunku do płaszczyzny matrycy. Badania dowiodły, że telewizory LG QNED MiniLED gwarantują pełne pokrycie palety DCI-P3 w odchyleniu do kąta 30°. Oznacza to, że nawet osoby siedzące przy jednej z krawędzi tego odbiornika będą mogły cieszyć się feerią naturalnych barw.

W pełnym wykorzystaniu możliwości matryc tego typu pomaga także szereg technologii software’owych. Dzięki obecności systemu Dolby Vision IQ telewizor rozpoznaje odtwarzane treści i automatycznie dopasuje najlepsze parametry wyświetlania, zaś aktywacja FILMMAKER MODE wyłącza wszystkie upłynniacze ekranu, aby perfekcyjnie oddać wizję reżysera i zaprezentować kinowe hity dokładnie w takich barwach, w jakich widzieli je ich twórcy.

W osiągnięciu tego perfekcyjnego balansu kolorystycznego oraz idealnego kontrastu dynamicznego pomaga również technologia LG HDR 10 Pro, która tak dostosowuje jasność podświetlenia, aby uwypuklić poszczególne kolory, zwiększyć ich klarowność i zapewnić idealny kontrast.

Wszystkim tym zarządzają inteligentne procesory LG, które przystosowano do skalowania treści - zarówno do rozdzielczości 4K, jak i 8K w przypadku topowych modeli LG QNED MiniLED z procesorem α9 Gen4 AI 8K.

LG QNED MiniLED stanowią naturalny pomost pomiędzy odbiornikami LCD, które coraz częściej odstają jakością wyświetlania obrazu od topowych OLED-ów, a telewizorami wyposażonymi w droższe matryce organiczne. Jeśli przyjmą się na rynku, mogą wywołać małą rewolucję i skierować branżę telewizyjną na nowe tory, wypierając z rynku konwencjonalne matryce LED.