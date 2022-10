Relacja z premiery filmu Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

W warszawskim kinie Cinema City Sadyba odbyła się uroczysta premiera filmu Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle w reżyserii Heathcliffa Janusza Iwanowskiego. Na czerwonym dywanie pojawiła się prawie cała obsada w składzie Maciej Zakoscielny, Małgorzata Kożuchowska, Dominika Gwit, Sebastian Stankiewicz, Joanna Opozda czy Paulina Gałązka.

Dawid Muszyński pojawił się na premierze z naszą kamerą by porozmawiać z aktorami o pracy na planie tej produkcji. Zresztą posłuchacie sami co twórcy mówią na ten temat.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle - relacja

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle - o czym film?

W czasach, gdy w Polsce półki sklepowe świeciły pustkami, bohaterowie filmu znaleźli sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. Skąd wiedzieli na czym można zrobić biznes? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Choć mogłoby się wydawać, że to był męski świat, to prawdziwą głowę do interesów miały kobiety. Dorota, Krysia, Marzena i Sabrina udowadniają starą prawdę, że gdy kobieta o coś walczy, to nigdy się nie poddaje i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać.