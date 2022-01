Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G – uniwersalne wrota do krainy multimediów

Źródło: Samsung

Do redakcji naEKRANIE.pl zawitał najnowszy tablet firmy Samsung, Galaxy Tab S7 FE 5G. Sprzęt ten skrojono z myślą o użytkownikach, którzy chcieliby dysponować wszechstronnym kombajnem multimedialnym z systemem Android na pokładzie. Wzięliśmy go na warsztat, aby przekonać się, jak poradzi sobie w starciu z filmami, grami oraz pracą i edukacją zdalną.

Zanim jednak przejdziemy do jego multimedialnych talentów, pochylmy się na chwilę nad specyfikacją. Model, który trafił w nasze ręce, dysponuje 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB na dane, zaś najpopularniejsze modele sprzedawane na naszym rynku wyposażono w 6 GB RAM oraz nośnik o pojemności 128 GB. Mimo nieco niższych parametrów, nasz Galaxy Tab S7 FE 5G dość sprawnie radzi sobie z obsługą większości aplikacji, co jest zasługą m.in. względnie wydajnego procesora Qualcomm z linii Snapdragon. Dla poprawy komfortu pracy warto jednak wyłączyć zbędne aplikacje działające w tle, aby niepotrzebnie nie spowalniały urządzenia.

Tym, co od razu rzuca się w oczy po rozpakowaniu urządzenia, jest wysoka jakość jego wykonania. Mimo iż mamy tu do czynienia z odchudzonym modelem klasycznego Galaxy Tab S7, projektanci sięgnęli po wykończenie klasy premium. Aluminiowa obudowa dobrze się prezentuje, a ramki wokół wyświetlacza mają idealny rozmiar. Dodatkowo w pudełku znajdziemy rysik, który ułatwi wprowadzanie odręcznych notatek. Cięć budżetowych możemy doszukać się m.in. w braku czytnika linii papilarnych w przycisku zasilania, który jest dostępny w modelu Galaxy Tab S7.

Największą zaletą Galaxy Tab S7 FE 5G może okazać się zaś jego rozmiar – duży 12,4-calowy wyświetlacz jest wprost stworzony do odtwarzania filmów, grania w gry i przeglądania internetu. Czyli tych wszystkich aktywności, które w dobie popularyzacji pracy i nauki zdalnej zyskały na znaczeniu wśród szerokiego grona odbiorców.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G w krainie multimediów

Duży wyświetlacz to tylko jedna z cech, które czynią Galaxy Tab S7 FE 5G ciekawym sprzętem dla kinomaniaków. Panel pracuje przy relatywnie wysokiej jasności maksymalnej, a co za tym idzie, sprawdzi się jako podręczne kino podróżne. Nawet jeśli zorganizujemy seans w słoneczny dzień, wyświetlacz będzie w pełni czytelny. Do dyspozycji otrzymujemy także głośniki stereofoniczne obsługujących system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, które opracowano we współpracy z ekspertami z firmy AKG. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, potrafią wydobyć z siebie klarowny i wyrazisty dźwięk. Szkoda tylko, że zrezygnowano ze złącza mini jack, przez co sprzęt obsłuży wyłącznie bezprzewodowe słuchawki.

Za zasilenie wszystkich podzespołów odpowiada bateria o pojemności 10090 mAh, która zadba o to, aby sprzęt nie rozładował się w najmniej odpowiednim momencie. A to oznacza, że miłośnicy binge-watchingu będą mogli spędzić przy Galaxy Tab S7 FE 5G do 8-10 godzin, zanim system przypomni o konieczności naładowania akumulatora. Tablet obsługuje również technologię szybkiego ładowania 45 W, choć tę trzeba kupić na własną rękę. Wraz z tabletem otrzymamy podstawową ładowarkę 15 W.

Choć Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G nie dysponuje aż tak wydajnymi podzespołami, jak modele z linii Galaxy Tab S7 czy topowe smartfony Galaxy S21, w pełni przystosowano go do współpracy ze środowiskiem gamingowym. Producent oddaje nam do dyspozycji tryb Game Booster, który zoptymalizuje pracę procesora i układu graficznego do obsługi najbardziej wymagających tytułów. Oprogramowanie monitoruje temperaturę urządzenia i zużycie pamięci, pomoże także szybko i sprawnie rozpocząć proces rejestrowania rozgrywki.

Nakładka gamingowa to jednak nie wszystko, na co mogą liczyć gracze zainteresowani tym sprzętem. Choć Galaxy Tab S7 FE 5G nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla konsol i gamingowych pecetów, pośrednio może z nimi rywalizować dzięki obecności modułu WiFi6. To z jego pomocą tablet pozwoli w pełni wykorzystać potencjał serwisów cloud gamingowych. Gry strumieniowane na Galaxy Tab S7 FE 5G działają bardzo płynnie, a opóźnienie sygnału jest w pełni akceptowalne. Do obsługi części z nich nie będziemy potrzebować nawet zewnętrznego kontrolera, gdyż ten wirtualny w pełni zastąpi go w grach wyścigowych czy przygodowych.

Tablet może okazać się ciekawą alternatywą dla gier odpalanych natywnie. Chmura da nam dostęp do dziesiątek tytułów klasy AAA, które jeszcze do niedawna pozostawały poza zasięgiem użytkowników sprzętów mobilnych, a duży ekran w parze z dobrym systemem audio zapewnią świetne wrażenia audiowizualne.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G – gotowy do komunikacji zdalnej

Tablet może okazać się równie przydatny w rękach tych wszystkich, którzy szukają narzędzia do nauki bądź wykonywania prostych prac w trybie zdalnym. Po odpaleniu Trybu DeX nakładka graficzna Galaxy Tab S7 FE 5G upodobni się do wyglądu klasycznego pecetowego systemu operacyjnego.

Wystarczy tylko sparować klawiaturę i podpiąć myszkę, aby zamienić tablet w pełni funkcjonalną alternatywę laptopa. W tym trybie Galaxy Tab S7 FE 5G ułatwi pracę z tekstem korzystanie z wielu aplikacji na jednym ekranie czy prowadzenie wideorozmów. Przednią kamerę nie bez powodu umieszczono przy dłuższej krawędzi wyświetlacza – to w tym miejscu sprawdzi się najlepiej podczas prowadzenia rozmów wideo, gdyż uchwyci naszą twarz pod najbardziej korzystnym kątem.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Rysik dołączony do zestawu może zaś okazać się pomocny podczas spotkań na żywo. Pozwoli nanosić odręczne uwagi na najróżniejsze materiały graficzne a także notować w trybie rozpoznawania pisma ręcznego. Tym samym uprości wprowadzanie łatwego do obróbki tekstu maszynowego nawet wtedy, kiedy nie będziemy dysponować fizyczną klawiaturą.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G nie zastąpi oczywiście klasycznych laptopów, konsol, komputerów czy urządzeń mobilnych klasy premium, zwłaszcza że producent musiał pójść na pewne kompromisy, aby obniżyć cenę urządzenia do poziomu 2499 zł za model 4/64 GB oraz 2799 zł za model 6/128 GB. Jeden aparat główny, wyświetlacz o maksymalnym odświeżaniu rzędu 60 Hz czy brak czytnika linii papilarnych świadczą o tym, że mamy tu do czynienia z urządzeniem skierowanym do nieco mniej wymagających użytkowników.

Mimo tych cięć Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G będzie ciekawą propozycją dla tych wszystkich, którzy szukają wszechstronnego urządzenia multimedialnego. Przyzwoity procesor, duży wyświetlacz, dobre głośniki oraz obecność modułu komunikacji bezprzewodowej WiFi 6 czynią z niego uniwersalne narzędzie do oglądania filmów, grania w tytuły mobilne, konsolowe i pecetowe oraz komunikacji zdalnej, z której w ostatnich miesiącach korzystamy coraz częściej.