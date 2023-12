Świąteczny prezentownik naEKRANIE i galaktyka prezentów Samsung

fot. Samsung

Od flagowego smartfona Galaxy S23 Ultra, przez wszechstronny tablet Galaxy Tab S9 Ultra, aż po praktyczne słuchawki Galaxy Buds FE i pomocny Galaxy SmartTag2 – oto galaktyka sprzętów, które nie tylko rozświetlą świąteczny nastrój, ale staną się nieodłącznym elementem codziennego życia ich nowych właścicieli.

Samsung Galaxy S23 Ultra – dla miłośników fotografii i najwyższej jakości

Samsung Galaxy S23 Ultra to absolutny pewniak jeżeli prezentem ma być topowy telefon z najnowszym Androidem. Ten flagowy model robi furorę od momentu premiery – może pochwalić się 200-megapikselowym aparatem głównym i niezwykle zaawansowanym procesorem, który stawia go w czołówce najwydajniejszych smartfonów na rynku.

Jedną z najważniejszych zalet Galaxy S23 Ultra jest jasny i wyrazisty ekran, który oferuje oszałamiające wręcz efekty wizualne. Wielkość i jakość wyświetlacza czynią go idealnym smartfonem do rozrywki oraz produktywności. Tą ostatnią można nawet spotęgować za pomocą ukrytego w obudowie rysika S Pen, którym bardzo wygodnie pracuje się na tym imponującym ekranie. Zarówno w pracy, jak i zabawie korzysta się z niego niezwykle wygodnie, a rozmiar w obu tych zastosowaniach jest ogromną zaletą tego telefonu.

Galaxy S23 Ultra wyróżnia się też pod względem wydajności. Jest to prawdopodobnie najpotężniejszy obecnie dostępny telefon, a jego moc przekłada się na ultrapłynne działanie, niezależnie od tego, czy grasz, czy wykonujesz wiele zadań jednocześnie. Bateria bez problemu oferuje cały dzień użytkowania na jednym ładowaniu.

Fotografia to miejsce, w którym Galaxy S23 Ultra naprawdę błyszczy. Wysoka rozdzielczość głównego aparatu zapewnia wyjątkową szczegółowość i zakres dynamiczny zdjęć. Zwłaszcza nocne ujęcia są wyjątkowo imponujące dzięki zaawansowanej nightografii, która sprawia, że prezentują się znakomicie. W tym roku zdjęcia, które zrobisz podczas sylwestra, dzięki Galaxy S23 Ultra będą naprawdę wyjątkowe.

Kosztujący od 5499 zł, niezwykle solidnie wykonany, a także wodoodporny Samsung Galaxy S23 Ultra jest perfekcyjnym prezentem, który każdy chętnie znalazłby pod choinką.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – dla wymagających twórców i równie wymagających widzów

Potrzebujesz prezentu, który zmieni codzienną rutynę w coś wyjątkowego? Poznaj niesamowity tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, który na zawsze odmieni sposób pracy i zabawy obdarowanego. Samsung od lat dopracowuje swoje tablety, a model Galaxy Tab S9 Ultra to w zasadzie szczyt tej ewolucji – szybki, wszechstronny i niezwykle elegancki. To idealne połączenie wielkości i funkcjonalności, które sprawia, że multitasking staje się dziecinnie prosty.

Tablet jest doskonały pod niemal każdym względem i wywołuje uśmiech za każdym razem, gdy bierze się go do ręki i uruchamia przepiękny ekran AMOLED 2X o przekątnej 14,6 cala, który wyświetla żywe kolory i głębokie czernie. Niezależnie od tego, czy tworzysz grafikę za pomocą rysika, oglądasz ulubione filmy, czy grasz w najnowsze gry, Galaxy Tab S9 Ultra dostarcza wyjątkowych doznań wizualnych oraz wydajności konkurującej z laptopami.

Oglądanie filmów czy seriali, czytanie komiksów, a także granie na tym ekranie to najczystsza przyjemność, bo Galaxy Tab S9 Ultra oferuje rozdzielczość 2960 x 1848 pikseli, 120 Hz odświeżania oraz HDR10+. Dopracowane oprogramowanie Samsunga i łatwe w użyciu funkcje dopełniają idealnego nomen omen obrazu tego tabletu.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, którego ceny zaczynają się od 5999 zł, zapewnia znacznie więcej niż jakikolwiek inny tablet na rynku. W zestawie znajduje się rysik S Pen, a także pełne środowisko DeX firmy Samsung, które sprawia, że system Android wygląda i działa jak pełnoprawny komputer. Bez problemu można podłączyć do niego klawiaturę Samsung Book Cover, a także mysz bezprzewodową.

Bez względu na to, czy przeznaczeniem będzie praca, czy zabawa – tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra to prezent, który zachwyci obdarowanego.

Samsung Galaxy Buds FE – bezprzewodowe słuchawki z ANC dla każdego

Jeżeli szukamy na prezent dousznych słuchawek z aktywnym tłumieniem szumów, naprawdę warto rozważyć Samsung Galaxy Buds FE. Wycenione na 479 zł słuchawki wyróżniają się połączeniem przydatnych funkcji oraz designem i jakością wykonania.

Galaxy Buds FE są bardzo wygodne, co spodoba się lubiących długie sesje ze słuchawkami w uszach oraz trenującym w rytm muzyki. Wysoka jakość dźwięku z pewnościprzypadnie do gustu miłośnikom muzyki i długich podcastów. Co więcej, skuteczna funkcja ANC sprawia, że te słuchawki idealnie sprawdzają się w hałaśliwym otoczeniu, np. w komunikacji miejskiej w drodze do pracy czy podczas podróży pociągiem lub samolotem. A jednocześnie jednym dotknięciem można przełączyć je w tryb „dźwięk otoczenia”, w którym usłyszymy zarówno rozmowy, jak i dźwięki ulicy podczas spaceru, co ma niebagatelny wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Samsung Galaxy Buds FE

Jedną z kluczowych zalet Galaxy Buds FE jest żywotność baterii. Zapewniają one do 6 godzin odtwarzania, a po uwzględnieniu pojemności etui ładującego, czas ten wydłuża się do 21 godzin. Sprawia to, że są one niezawodnym towarzyszem, czy to podczas dojazdów do pracy, ćwiczeń, podróży, czy po prostu relaksu w domu.

Słuchawki Galaxy Buds FE są dostępne w grafitowym lub białym kolorze, wraz z kompaktowym etui ładującym. Chociaż nie obsługują ładowania bezprzewodowego i mają wodoodporność na poziomie IPX2, ogólna jakość wykonania i wzornictwa są godne pochwały.

Galaxy Buds FE konfiguruje się za pośrednictwem aplikacji Samsung Wearable, a sterowanie dotykowe jest bardzo intuicyjne. Łatwość obsługi w połączeniu z jakością dźwięku i komfortem użytkowania, sprawiają, że są one doskonałym wyborem dla użytkowników telefonów Samsung Galaxy lub innych telefonów z Androidem.

Samsung Galaxy Buds FE zapewniają doskonałą równowagę między ceną, wydajnością a wygodą użytkowania i przyjaznymi funkcjami, dzięki czemu na pewno ucieszą obdarowaną osobę.

Samsung Galaxy SmartTag2 – coś dla zapominalskich

Samsung ma doskonałą propozycję prezentową uzupełniającą powyższe sprzęty tej firmy. Samsung Galaxy SmartTag2 to urządzenie Bluetooth stworzone, aby pomagać lokalizować klucze, portfele, torby, plecaki, walizki, rowery czy samochody, a nawet zwierzęta domowe. Wystarczy sparować SmarTag2 ze smartfonem lub tabletem Samsung Galaxy, skonfigurować w aplikacji SmartThings, a na koniec przymocować go do wybranego obiektu.

SmartTag2 działa równie dobrze w przypadku znajdowania zagubionych przedmiotów w pobliżu, jak i zdalnego śledzenia przedmiotów. Jeśli przedmiot znajduje się w zasięgu Bluetooth, który w przypadku SmartTag2 wynosi nawet do 120 m, można zadzwonić, aby go znaleźć lub użyć funkcji „Szukaj w pobliżu”, aby uzyskać całkiem precyzyjne wskazówki (w lewo, w prawo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu) także w rozszerzonej rzeczywistości na ekranie smartfona.

Gdy obiekt poszukiwań znajduje się daleko, SmartTag2 może anonimowo komunikować swoją lokalizację za pośrednictwem innych urządzeń Samsung Galaxy, które są częścią sieci SmartThings Find, pomagając w odnalezieniu zagubionej rzeczy.

Samsung Galaxy SmartTag2

Kosztujący 169 zł Samsung Galaxy SmartTag2 jest odporny na czynniki zewnętrzne takie jak kurz czy woda (spełnia normę IP67), a źródłem zasilania jest wymienna bateria, która wystarcza na 500 do 700 dni pracy.