Świąteczny prezentownik naEKRANIE – wizualne uniesienia Samsunga

Samsung The Frame to nie tylko telewizor – to prawdziwe dzieło sztuki. Jest zarazem źródłem rozrywki, jak i elementem dekoracyjnym. Telewizor OLED Samsung S90C to gratka dla fanów kinematografii oraz gier wideo i jednocześnie prezent, który sprawdzi się w każdym domowym kinie. Z kolei Samsung Freestyle Gen 2. to mobilny projektor, idealny na noworoczne wyjazdy czy spontaniczne wieczory filmowe. Lekki, łatwy w transporcie i możliwy do zasilania z powerbanku, oferuje niezwykłą elastyczność i zapewnia rozrywkę w każdej sytuacji.

Każdy z tych sprzętów to nie tylko prezent pod choinkę, ale obietnica niezapomnianych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Idealne dla każdego, kto chce dodać odrobinę wizualnej magii do świątecznej atmosfery.

Samsung The Frame – dzieło sztuki w każdym calu

Ten telewizor niezwykle cieszy oko i można go polecić tym, którzy szukają wyrafinowanego prezentu. Co czyni go tak wyjątkowym? Po wyłączeniu telewizor Samsung Frame TV może wyświetlać dzieła sztuki i automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków oświetleniowych. To, w połączeniu z konfigurowalnymi ramkami, sprawia, że telewizor jest eleganckim, dyskretnym dodatkiem do każdego pomieszczenia.

Samsung oferuje kolekcję grafik i zdjęć, z których można wybierać lub przesyłać własne obrazy do wyświetlenia na ekranie. Dodatkowo płynnie wtapia się w wystrój salonu, gdy nie jest używany, ale po włączeniu działa jak całkowicie normalny telewizor. Żeby wzmocnić wrażenie obcowania z dziełami sztuki wyświetlanymi na ekranie, jest on pokryty wyjątkową warstwą antyrefleksyjną.

Wyposażony jest One Connect Box, który pomaga uporządkować chaos wokół telewizora poprzez konsolidację wszystkich połączeń i kabli. Skrzynka ta łączy się z telewizorem za pomocą pojedynczego, prawie niewidocznego kabla, który łatwo można zamaskować.

Samsung Frame TV jest jednym z najlepiej zaprojektowanych telewizorów na rynku – stylowy, elegancki i pełen nowoczesnych funkcji. Świetnie sprawdzi się w jasnych salonach oraz wszędzie tam, gdzie nie chcemy, aby przestrzeń była zdominowana przez czarną powierzchnię ekranu telewizora.

Samsung OLED S90C – telewizor wielozadaniowy

Fanom filmów i seriali OLED Samsunga serwuje głęboką czerń i jasną biel, zapewniając naprawdę imponujący obraz, obfitujący w niuanse i odcienie oraz dużą rozpiętość tonalną. Skalowanie obrazu z Full HD do 4K jest wydajne, szczegółowe i kontrastowe, co jest nie do przecenienia, bo mimo 2023 roku nadal nieco brakuje źródeł treści w 4K. Idealnie wyświetli nam tradycyjny seans Kevin sam w domu.

Również gracze docenią to, co Samsung OLED S90C ma do zaoferowania, bo w specyfikacji znalazła się więcej niż wystarczająca liczba portów HDMI 2.1, która pozwala na podłączenie więcej niż jednej konsoli. Do tego niski input lag oraz możliwość grania w 4K z częstotliwością odświeżania ekranu aż 144 Hz. To całkiem imponujący wynik jak na telewizor – pod tym względem pozostawia on w tyle odbiorniki 4K/120Hz.

Głośniki w większości telewizorów brzmią raczej anemicznie, ale sprzęt audio wbudowany w S90C zapewnia bardzo przyzwoite wrażenia – na tyle dobre, że nie trzeba z automatu myśleć o soundbarze. Choć nie jest to oczywiście zły pomysł, bo Samsung ma bogatą ofertę sprzętu audio świetnie współpracujących z telewizorami.

Samsung Freestyle Gen 2. – idealny na noworoczny wypad za miasto

Natychmiastowy start, szybsze menu, czy dłuższa żywotność lampy LED i większa pamięć to tylko niektóre nowości, które można znaleźć w tegorocznym Samsung The Freestyle drugiej generacji. Bardzo ciekawą nowością jest możliwość połączenia obrazu z dwóch projektorów, żeby uzyskać jeszcze większą powierzchnię wyświetlania o maksymalnej przekątnej aż 160 cali, czyli ponad 4 metry!

Projektor waży zaledwie 830 g, jest łatwy do przenoszenia. Można go zasilać nie tylko za pomocą kompatybilnej ładowarki, ale też wykorzystywać dedykowany powerbank i tym samym korzystać z niego swobodnie w każdym miejscu na świecie.

Obrotowa, unikatowa podstawa, umożliwia rotację obrazu do 180°, co pozwala wyświetlać obraz na suficie czy elewacji domu. Z kolei dzięki Automatycznemu Poziomowaniu ekran zostanie natychmiast skorygowany i nawet nierówne podłoże nie będzie stanowić problemu.