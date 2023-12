Świąteczny prezentownik naEKRANIE: prezenty dla fanów Xboksa

fot. Microsoft

Reklama

Jeżeli wśród Waszej rodziny lub przyjaciół są jakieś osoby, które od lat związane są z Microsoftem i chcielibyście zrobić im prezent, to mamy dla Was pewne propozycje! Poniżej zamieściliśmy propozycje urządzeń, które naszym zdaniem powinny przypaść do gustu wszystkim graczom znajdującym się po "zielonej stronie".

Tańszy wariant konsoli Microsoftu może okazać się świetnym prezentem dla osób, które jeszcze nie miały okazji przejścia na obecną generację konsol. Sprawdzi się on również w przypadku osób, które chcą być na bieżąco z nowinkami ze świata gier, ale niekoniecznie chcą wydawać kilka tysięcy złotych na sprzęt z absolutnie najwyższej półki. Series S z powodzeniem radzi sobie z współczesnymi produkcjami, choć czasami trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami w postaci niższej rozdzielczości czy płynności. Można jednak przymknąć na to oko, gdyż stosunek ceny do jakości i oferowanych możliwości jest naprawdę trudny do przebicia.

fot. Microsoft

Xbox Game Pass Ultimate to pełen pakiet atrakcji dla posiadaczy konsol Microsoftu, PC z systemem Windows oraz innych urządzeń, które obsługują grę w chmurze dzięki Xbox Cloud Gaming. W abonamencie dostępnych jest kilkaset zróżnicowanych produkcji, dzięki czemu jest z czego wybierać! Znajdziecie tam zarówno zarówno tytuły, o których w ostatnich miesiącach było głośno, jak na przykład Starfield czy Forza Motorsport, a także mnóstwo wartych uwagi propozycji od niezależnych deweloperów.

Choć kontroler nigdy nie zastąpi umiejętności gracza, to może w pewnym stopniu przyczynić się do sukcesu lub porażki, zwłaszcza podczas intensywnych rozgrywek w grach sieciowych. Dla osób, które spędzają w nich dużo czasu, świetnym prezentem będzie kontroler Xbox Elite Series 2. Oferuje on między innymi krótsze blokady spustów i drążki z regulowanym oporem, a w zestawie znalazły się dodatkowe, wymienne elementy. Na dodatek jego uchwyt został pokryty gumą, co zapewnia komfort i stabilność nawet przy długich sesjach.

fot. Microsoft

Osobom, które cenią sobie możliwość wyrażania siebie, do gustu przypadną personalizowane kontrolery, jakie dostępne są w Xbox Design Lab. Korzystając z prostych w obsłudze narzędzi możemy zaprojektować wyjątkowy kontroler, który będzie ozdobą kolekcji każdego gracza.

fot. Microsoft

Słuchawek Bluetooth nie podłączymy do konsol Microsoftu, ale jest pewne rozwiązanie, które pozwala wyeliminować konieczność polegania na kablach! Rozwiązaniem tym są oficjalny, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. Jego niska waga i elastyczność sprawiają, że łatwo dopasować go do głowy, a obsługa i sparowanie z konsolą jest banalnie prosta.