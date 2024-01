Gracze do kuchni!

fot. Walmart

Reklama

Na rynek oficjalnie wszedł toster Xbox Series S, który w pyszny sposób łączy świat gier z codziennymi urządzeniami domowymi i podąża za memicznym trendem gadżetów kuchennych związanych z konsolą Microsoftu. Ten wyjątkowy toster, wyceniony na niecałe 40 dolarów, jest już dostępny w amerykańskim Walmarcie.

fot. Walmart

Toster wzornictwem nawiązuje do konsoli Xbox Series S, wraz z charakterystycznym czarnym otworem wentylacyjnym, który zagościł już w memach, jako element grzewczy kuchenki elektrycznej. Jednak to urządzenie jest w pełni funkcjonalne i wyposażone w rozwiązania, które doceni każdy miłośnik dobrze przyrumienionych tostów. Pomieści dwa tosty na długość, ma funkcję opiekania bajgla, sześć poziomów przyrumienienia, wyjmowaną tackę na okruchy, timer, a nawet funkcję rozmrażania. Dodatkową atrakcją jest to, że wypieka na tostach logo Xbox.

fot. Walmart

Nie jest to pierwsza gamingowa wyprawa do świata AGD. Kilka lat temu Bungie wypuściło toster o tematyce Destiny, który wypieka na kromkach logo Tricorn. Chociaż Razer również kiedyś zapowiedział toster, to był to niestety wyłącznie żart prima aprilisowy, który nigdy się nie zmaterializował. Z kolei toster Xbox Series S jest następstwem udanej premiery minilodówki Xbox Series X, która narodziła się z memów wyśmiewających wygląd konsoli.

fot. Walmart

Plotki o tosterze Xbox Series S po raz pierwszy pojawiły się prawie rok temu, ale jego oficjalna premiera jest co najmniej zaskakująca. Praktyczne funkcje tostera sprawiają, że jest to realne urządzenie kuchenne, więc funkcjonalność nie została poświęcona na ołtarzu memiczności. A dostępność tostera Xbox Series S w największej sieci sklepów detalicznych w USA jest potwierdzeniem popularności trendu włączania gamingowych elementów do codziennego życia. Możliwe, że za tosterem podążą kolejne urządzenia AGD lub codziennego użytku firmowane logo Xboxa.

Toster Xbox Series S

Miłośnicy PlayStation mogą czuć się pominięci, choć fanom zdarzało się w żartach obrazkowych porównywać konsole Sony do różnych urządzeń AGD, jak grill elektryczny czy frytkownica. Nie spodziewamy się jednak, aby japońska korporacja kiedykolwiek wprowadziła je na rynek. Na razie nie wiemy, kiedy i czy w ogóle toster trafi do Europy. Niestety, pomysł sprowadzenia go z USA nie jest najlepszy ze względu na różnice w zasilaniu pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi.