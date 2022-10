Święto kina w Polsce. Jakie filmy będzie można obejrzeć z tej okazji?

materiały promocyjne

Święto Kina powraca. Nowa edycja odbędzie się 30 października we wszystkich sieciach kin w Polsce oraz w wybranych kinach studyjnych. To jedyny taki dzień w roku, gdy za bilety na wszystkie filmy zapłacimy jedynie 10 złotych (plus opłata serwisowa w przypadku zakupu online).

Święto Kina - co to jest?

To ogólnopolska akcja, w której udział biorą największe sieci kin, a także minipleksy oraz kina jednosalowe. Jej ideą jest upowszechnianie sztuki filmowej, szerzenie kinematografii, a przede wszystkim promowanie kina jako rozrywki dostępnej dla wszystkich. To kapitalna okazja, aby zobaczyć premierowe nowości, ale też nadrobić filmowe zaległości. Trudno przejść obok tego obojętnie, gdy wielkie, ważne i ciekawe filmy czekają na obejrzenia.

- Bardzo cieszymy się na powrót Święta Kina. Wierzymy, że akcja będzie dawką pozytywnej emocji tej jesieni. W repertuarze mamy kilkanaście polskich tytułów, co dodatkowo zachęca, aby 30 października wybrać się do kina rodzinnie, z przyjaciółmi albo samemu i obejrzeć film, który chcieliśmy zobaczyć. Możemy tego dnia postawić na dowolną produkcję spośród bieżących oraz przedpremierowych propozycji kinowych - mówi dyrektor PISF Radosław Śmigulski.

Święto Kina - repertuar

Egzorcyzmy siostry Ann

Siostra Anna jest przekonana, że jej powołaniem jest walka z demonami. Wie, że na skutek dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa, zyskała pewien wyjątkowy dar. Kościelne zasady są jednak jednoznaczne – egzorcystami mogą być tylko księża. Dla kobiet spotkanie z demonem jest po stokroć bardziej niebezpieczne, jednak pragnienie Anny jest silniejsze niż strach i rozsądek. Jej mistrz i mentor pozwala jej uczestniczyć w procesie szkolenia egzorcystów z pozycji obserwatorki. Podczas jednej z przerażających sesji, Anna doświadcza obecności demona o niesłychanej mocy. Jest on zbyt potężnym przeciwnikiem dla początkujących egzorcystów, ich dusze stają się dla niego łatwym łupem. Wkrótce okazuje się, że jedyną osobą zdolną stawić mu czoła jest właśnie siostra Anna. Nie jest to bowiem ich pierwsze spotkanie.

Halloween. Finał

Cztery lata po wydarzeniach z ubiegłorocznego Halloween Zabija, Laurie mieszka z wnuczką Allyson (Andi Matichak) i kończy pisać swój pamiętnik. Michael Myers nie był widziany od tamtej pory. Laurie, po tym jak pozwoliła, aby widmo Michaela determinowało jej życie przez dekady, postanowiła wyzwolić się od strachu i wściekłości oraz zapanować nad swoim życiem. Jednak oskarżenie młodego mężczyzny, Coreya Cunninghama (Rohan Campbell) o zabicie chłopca, którym się opiekował, zapoczątkowuje kaskadę przemocy, co zmusi Laurie do ostatecznej konfrontacji ze złem, raz na zawsze.

Black Adam

Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów i prawie równoczesnym uwięzieniu Black Adam (Johnson) zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć współczesnemu światu osobliwie pojmowaną sprawiedliwość...

Bejbis

Ada i Mikołaj od kilkunastu lat są szczęśliwym małżeństwem. Są rodzicami nad wiek rozgarniętej i czasami bezczelnej piętnastolatki, mają grono bardziej lub mniej wiernych przyjaciół. Słowem polska klasa średnia w średnim wieku. Tę z trudem budowaną i utrzymywaną szczęśliwą konstrukcją poważnie zachwieje nowy członek rodziny. Na skutek wydarzeń pewnej mocno zakrapianej imprezowej nocy, na świat przyjdzie Janek, cudowny, ale zupełnie nieplanowany dar od losu, tzw. wpadka.

Orzeł. Ostatni patrol.

Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, pod powierzchnią morza sunie supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł”. Doskonale wyszkolona załoga ma na swoim koncie spektakularne sukcesy, w tym brawurową ucieczkę z Tallina i zatopienie niemieckiego transportowca „Rio De Janeiro”. Teraz staje przed tajemniczą i niebezpieczną misją, w trakcie której będzie musiała zmierzyć się z nie tylko z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą atmosferą na pokładzie. W tej sytuacji jedna błędna decyzja czy też wzajemna rywalizacja oficerów mogą sprawić, że wszystkie tajemnice „Orła” zostaną na zawsze pogrzebane w morskich głębinach. To, co wydarzy się w nadchodzących dniach, napisze dramatyczną historię jednostki i rzuci nowe światło na zagadkową, ostatnią misję najsłynniejszego z polskich okrętów.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

W czasach, gdy w Polsce półki sklepowe świeciły pustkami, bohaterowie filmu znaleźli sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. Skąd wiedzieli na czym można zrobić biznes? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Choć mogłoby się wydawać, że to był męski świat, to prawdziwą głowę do interesów miały kobiety. Dorota, Krysia, Marzena i Sabrina udowadniają starą prawdę, że gdy kobieta o coś walczy, to nigdy się nie poddaje i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać.

Miłość na pierwszą stronę

Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie, gdy zanadto interesują się nią inne osoby. "Miłość na pierwszą stronę" to historia Niny (Olga Bołądź) - współczesnego kopciuszka i Roberta (Piotr Stramowski) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę" czy wielkie uczucie na całe życie?

Ania

Inspirująca historia Anny Przybylskiej - odważnej, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni. Dziewczyny o twarzy anioła i charakterystycznym głosie, znanej m.in. z roli Marylki z serialu "Złotopolscy" oraz filmów: "Ciemna Strona Wenus", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Sęp" czy "Bilet na księżyc". Ania mama, partnerka, przyjaciółka, aktorka, modelka, spełniona w każdej z tych ról. W filmie usłyszymy jej zaraźliwy śmiech, sama opowie czym był dla niej sukces, piękno i sens życia. Rodzina wspomni o tym jaka była poza kamerami i jaką była mamą. Współpracownicy opowiedzą o jej pracy na planie i karierze zawodowej, przyjaciele natomiast o tym jak ich zaskakiwała i z jakimi wspomnieniami ich zostawiła, gdy odeszła w 2014 roku.

Apokawixa

Jest to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli…

Johnny

Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

Święto Kina - filmy dla dzieci

Kopciuszek i kamień życia

Kopciuszek wraz z początkującą czarodziejką i dwiema rozgadanymi myszami stawia sobie za punkt honoru, aby odczarować zamienionego w gryzonia księcia Alexa. Niestety żadne magiczne zaklęcia nie chcą odwrócić złego uroku, więc jedynym sposobem na przywrócenie ukochanemu ludzkiej formy jest odnalezienie legendarnego Kamienia Życia. Przyjaciele udają się na pełną przygód, cudów i niebezpieczeństw wyprawę do dalekich krain. Spotkają na swojej drodze zaczarowaną chmurę, chodzące drzewa, gadatliwego dżina, utalentowaną kulinarnie kotkę, pozornie niebezpiecznego niedźwiedzia, a także mieszkającą w wielkim pałacu Królową Lasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że będący ostatnią nadzieją Kamień Życia znajduje się w złych rękach. Ukradła go bowiem mieszkająca na odludziu Królowa Pustyni, która za jego sprawą pragnie zostać najpotężniejszą czarodziejką na świecie. Czy przyjaźń Kopciuszka i jej przyjaciół okaże się na tyle silna, aby wytrwać do samego końca tej niesamowitej przygody? Jeżeli jest to uczucie szczere i prawdziwe, to nie straszne mu nawet największe czary tego świata!

Mama Mu wraca do domu

Mama Mu to krowa nietypowa! Ciekawska, zabawna i zawsze wyluzowana. Jednak wizyta światowego bociana zmusi ją do odpowiedzi na ważne pytanie: Czy mała farma jest w stanie pomieścić wszystkie jej przygody? Mama Mu to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Zamiast siedzieć na łące, woli próbować nowych rzeczy! Kiedy pewnego dnia na farmę przybywa bocian-obieżyświat, uporządkowane życie wywraca się do góry nogami. Mama Mu, zainspirowana historiami o odległych zakątkach świata, postanawia opuścić zagrodę i wyruszyć w daleką podróż. Wokół jest przecież tyle do zobaczenia! Jej optymizmu nie podziela jednak Pan Wrona, który najchętniej nigdzie by się nie ruszał. Przyjaźń bohaterów zostanie wystawiona na próbę, a Mamę Mu czeka odpowiedź na ważne pytanie: Czym tak naprawdę jest dom i skąd mamy wiedzieć, gdzie on jest?

Mia i ja. Film

Nastoletnia Mia nigdy nie rozstaje się z magiczną księgą, którą przed laty podarowali jej rodzice. To dzięki niej już nie raz odwiedziła zaczarowaną krainę, zwaną Centopią, zamieszkałą przez niezwykłe istoty, takie jak: jednorożce, wróżki, elfy, a także złe czarownice. Tym razem Mia odkrywa, że jej bransoletka zawiera czarodziejski kamień, kryjący w sobie tajemnicę starożytnej przepowiedni. Jeśli proroctwo się spełni, Centopia może zniknąć na zawsze, a wraz z nią przyjaciele dziewczynki. Mia postanawia wyruszyć w pełną niebezpieczeństw podróż do najodleglejszego zakątka bajkowej krainy, gdzie na odludnej wyspie będzie musiała stawić czoła zupełnie nieznanemu, potężnemu wrogowi. Na szczęście - jak zawsze - u jej boku stać będą wierni towarzysze.