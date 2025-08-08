Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Czemu Natasha Lyonne miała tak małą rolę w Fantastycznej 4? Powód może być kontrowersyjny

Rola Natashy Lyonne w „Fantastycznej Czwórce: Pierwsze kroki” jest niewielka. Pojawiły się spekulacje, że ma to związek z uciętym wątkiem Bena Grimma, który mógłby być uznany za kontrowersyjny przez aktualną sytuację geopolityczną.
Autopromocja
tpb-vod

Rola Natashy Lyonne w „Fantastycznej Czwórce: Pierwsze kroki” jest niewielka. Pojawiły się spekulacje, że ma to związek z uciętym wątkiem Bena Grimma, który mógłby być uznany za kontrowersyjny przez aktualną sytuację geopolityczną.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
Natasha Lyonne
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
Natasha Lyonne
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Natasha Lyonne fot. Netflix
Reklama

Choć udział Natashy Lyonne w filmie Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki zapowiadał się na jeden z ciekawszych castingowych wyborów, jej ekranowa obecność okazała się zaskakująco krótka. Teraz pojawiają się spekulacje, dlaczego jej rola została mocno ograniczona – i niektóre z nich sugerują dość kontrowersyjne kulisy decyzji.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że Lyonne mogłaby zagrać dobrze znaną z komiksów Alicię Masters lub użyczyć głosu robocikowi H.E.R.B.I.E.-mu Ostatecznie aktorka wcieliła się w oryginalną postać – Rachel Rozman, nauczycielkę ze szkoły podstawowej, którą Ben Grimm poznaje podczas spotkania z uczniami na Yancy Street. Między bohaterami szybko zawiązuje się nić porozumienia, jednak Rozman pojawia się jeszcze tylko raz – w krótkiej scenie pod koniec filmu.

Czemu postać Roz ma tak mały wątek w Fantastycznej 4?

Aktualnie nie ma żadnych potwierdzonych wyjaśnień tej decyzji. Według scoopera Johna Rochy, który wypowiedział się na ten temat w najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic, postać Lyonne pierwotnie miała być rabinką i odgrywać znacznie większą rolę w fabule. Choć nie ma co do tego pewności, przypuszcza się, że ten wątek miał służyć pogłębieniu tematu żydowskiego pochodzenia Bena Grimma.

Rocha spekuluje, że Disney mógł zdecydować się na zmiany w scenariuszu, ponieważ przestraszono się kontekstu geopolitycznego – a konkretnie sytuacji wokół konfliktu izraelsko-palestyńskiego – i nie chciał, by film był mógł w jakikolwiek sposób zostać powiązany z tym tematem.

Źródło: comicbookmovie.com

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 3. Auta (2006) - 75%
-

Zygzak Mcqueen i Złomek powrócą. Nowa animacja o autach na Disney Jr. i Disney+

2 Ana de Armas na zdjęciu promującym film Ballerina
-
Plotka

Gwiazda Balleriny pojawi się w... MCU? Jest brana pod uwagę!

3 Porzucony
-

Porzucony - Nowy dramat na Netflixie. Historia byłego więźnia, który układa swoje życie.

4 Miłość boli
-

Ten film ominął polskie kina. Sprawdźcie, gdzie można go obejrzeć!

5 37. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-
Plotka

Sequel Fantastycznej 4 w przygotowaniu? Wiemy, kto miałby powrócić!

6 HBO Max
-

Koniec pobłażliwości - HBO Max przechodzi do "agresywniejszych" działań. Chodzi o dzielenie haseł

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e152

Moda na sukces

s12e05

Okrutni jajcarze

s15e21

Bob’s Burgers

s08e11

Ekipa z New Jersey

s58e20

s27e13

Big Brother (US)

s21e03

Misja Moda

s2025e155

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Królowe dragu i zombie

06

sie

Film

Królowe dragu i zombie
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ni Ni
Ni Ni

ur. 1988, kończy 37 lat

Veronica Falcón
Veronica Falcón

ur. 1966, kończy 59 lat

Matt Shakman
Matt Shakman

ur. 1975, kończy 50 lat

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman

ur. 1937, kończy 88 lat

Keith Carradine
Keith Carradine

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

6

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

7

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

8

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

9

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

10

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV