Czemu Natasha Lyonne miała tak małą rolę w Fantastycznej 4? Powód może być kontrowersyjny
Rola Natashy Lyonne w „Fantastycznej Czwórce: Pierwsze kroki” jest niewielka. Pojawiły się spekulacje, że ma to związek z uciętym wątkiem Bena Grimma, który mógłby być uznany za kontrowersyjny przez aktualną sytuację geopolityczną.
Rola Natashy Lyonne w „Fantastycznej Czwórce: Pierwsze kroki” jest niewielka. Pojawiły się spekulacje, że ma to związek z uciętym wątkiem Bena Grimma, który mógłby być uznany za kontrowersyjny przez aktualną sytuację geopolityczną.
Choć udział Natashy Lyonne w filmie Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki zapowiadał się na jeden z ciekawszych castingowych wyborów, jej ekranowa obecność okazała się zaskakująco krótka. Teraz pojawiają się spekulacje, dlaczego jej rola została mocno ograniczona – i niektóre z nich sugerują dość kontrowersyjne kulisy decyzji.
Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że Lyonne mogłaby zagrać dobrze znaną z komiksów Alicię Masters lub użyczyć głosu robocikowi H.E.R.B.I.E.-mu Ostatecznie aktorka wcieliła się w oryginalną postać – Rachel Rozman, nauczycielkę ze szkoły podstawowej, którą Ben Grimm poznaje podczas spotkania z uczniami na Yancy Street. Między bohaterami szybko zawiązuje się nić porozumienia, jednak Rozman pojawia się jeszcze tylko raz – w krótkiej scenie pod koniec filmu.
Czemu postać Roz ma tak mały wątek w Fantastycznej 4?
Aktualnie nie ma żadnych potwierdzonych wyjaśnień tej decyzji. Według scoopera Johna Rochy, który wypowiedział się na ten temat w najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic, postać Lyonne pierwotnie miała być rabinką i odgrywać znacznie większą rolę w fabule. Choć nie ma co do tego pewności, przypuszcza się, że ten wątek miał służyć pogłębieniu tematu żydowskiego pochodzenia Bena Grimma.
Rocha spekuluje, że Disney mógł zdecydować się na zmiany w scenariuszu, ponieważ przestraszono się kontekstu geopolitycznego – a konkretnie sytuacji wokół konfliktu izraelsko-palestyńskiego – i nie chciał, by film był mógł w jakikolwiek sposób zostać powiązany z tym tematem.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
sie
The Pickup
06
sie
Królowe dragu i zombie
06
sie
Lesbijska księżniczka kosmosu
07
sie
Miłość boli
08
sie
Boska Sarah Bernhardt
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1937, kończy 88 lat
ur. 1949, kończy 76 lat