Najpotężniejsze postacie MCU. Wielki ranking mocarzy uniwersum Marvela; kto zatrzymał Thanosa i Kanga?

Najpotężniejsze postacie MCU - nie mamy żadnych wątpliwości, że to jedna z ulubionych i zarazem najczęściej wyszukiwanych w sieci fraz wśród Czytelników naEKRANIE.pl. Od kilku lat w rozmaitych formach prezentujemy Wam na naszej stronie ranking najsilniejszych bohaterów, złoczyńców i innych istot w stworzonym przez Marvel Studios uniwersum. Ostatnie zestawienie odnoszące się do całego projektu publikowaliśmy jednak 4 lata temu, tuż po premierze filmu Avengers: Koniec gry. Najwyższy już czas, aby je zaktualizować.

Wyśmienitą ku temu okazją jest wejście na ekrany kin produkcji Strażnicy Galaktyki 3, która część z nas przeniosła do "starego, dobrego MCU"; to właśnie ona skłoniła redakcję do refleksji nad najpotężniejszymi postaciami filmowo-serialowego Marvela na nowo. Przygotowując ranking po raz kolejny zdaliśmy sobie sprawę, że trudno w jego przypadku mówić o obiektywności; o poszczególnych miejscach na liście decyduje więc ostatecznie szereg czynników takich jak siła fizyczna, zdolności magiczne, używane technologie, umiejętność wpływania na otoczenie poprzez władzę polityczną czy poziom intelektu.

Z pełną, nomen omen, mocą trzeba podkreślić, że oceniając potęgę danej istoty patrzyliśmy przekrojowo na całość jej popisów w MCU, odrzucając jednorazowe szarże w postaci choćby działań Hulka i Iron Mana z Rękawicą Nieskończoności. Mieliśmy również problem z wariantami; o ile dołączenie do zestawienia Tego, Który Trwa wydało się nam zupełnie naturalne, o tyle zdecydowaliśmy się koniec końców pominąć inne wersje Zdobywcy - Szkarłatnego Centuriona, Immortusa, Ramę-Tuta i Victora Timely'ego, jak również większość herosów i antagonistów z animacji A gdyby...?, którzy de facto posiadają te same moce co ich podstawowe wersje.

Kto pokonał Thanosa i Kanga? Komu przypadło miano najpotężniejszej postaci Kinowego Uniwersum Marvela? Przekonajcie się sami:

Najpotężniejsze postacie MCU - ranking mocarzy uniwersum Marvela (miejsca od 100. do 51.)

100. Nick Fury

Najpotężniejsze postacie MCU - ranking mocarzy uniwersum Marvela (miejsca od 50. do 1.)

50. Groot - jako przedstawiciel starożytnej rasy Flora colossus może manipulować swoim ciałem w ten sposób, że szybko odtwarza jego utracone części – w dodatku dysponuje nadludzką siłą fizyczną i wytrzymałością, mogąc w tej materii rzucić wyzwanie takim potęgom jak Adam Warlock. W MCU w chwili obecnej działa on w swojej znanej z gier i jeszcze potężniejszej wersji Króla Groota.

