Teorie spiskowe na temat kultowych filmów. Niektóre zaskakują

Koralina i tajemnicze drzwi (2009) - Kukiełkowa animacja Henriego Selicka zdołała przestraszyć niejedno pokolenie widzów. Pierwsza teoria głosi, że odnalezienie tajemniczych drzwi przez Koralinę, wcale nie było przypadkowe, a pochłonięci pracą rodzice byli w pełni świadomi tego, co kryje się za murami wiktoriańskiego pałacu. W jednej ze scen, wnuczek właścicielki nie kryje swojego zdziwienia na widok nowej znajomej. Wyjaśnia, że jego babcia do tej pory nigdy nie pozwalała dzieciom na przebywanie na terenie jej posiadłości. Wszystko zmieniło się, kiedy kobieta zawarła umowę z nowymi lokatorami, aby to właśnie ich córka jako pierwsza wpadła w pułapkę, ponieważ bała się, że zrobi to jej wnuczek. Rodzice Koraliny zgodzili się, ponieważ od dawna chcieli się jej pozbyć, aby w końcu w pełni skupić się na osiąganiu własnych celów.