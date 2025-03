Reżyser hitów MCU krytykuje demonizowanie blockbusterów przez Oscary. Wskazuje winnego

fot. Universal Pictures

Od lat trwa debata na temat kryteriów wyboru zwycięzców Oscarów. Wedle ankiety Wall Street Journal z 2022 roku, aż połowa ankietowanych przyznała, że nie widziała połowy filmów nominowanych do kategorii Najlepszy film, z kolei 40% z nich uznało, że Oscary nie odzwierciedlają wcale gustu opinii publicznej. Teraz do dyskusji swoje pięć groszy dorzucił Joe Russo, czyli jeden z reżyserów The Electric State, najnowszej katastrofy Netflixa zważywszy na niepochlebne recenzje krytyków i koszt produkcji.

Reżyser hitów MCU krytykuje demonizowanie blockbusterów przez Oscary

Joe Russo stwierdził, że widoczne są dysproporcje w kwestii nagród, które otrzymują popularne filmy i blockbustery. Jego zdaniem Akademia Filmowa faworyzuje produkcje niezależne i nie liczy się z opinią ogółu. To opinia o tyle dziwna, że pominąwszy tegoroczne rozdanie Oscarów, ostatnie dwie produkcje. które otrzymały statuetkę Najlepszego filmu były też popularne wśród publiczności - mowa o Oppenheimerze i Wszystko wszędzie naraz.

Ten trend rozpoczął Harvey Weinstein. To on zdemonizował filmy popularne w oczach jury, żeby faworyzować jego artystyczne produkcje. Popularne filmy wygrywały Oscary przed połową lat 90. Potem Weinstein rozpoczął swoje kampanie. To wpłynęło na postrzeganie Oscarów przez publiczność, która nie widziała większości nominowanych produkcji. Jesteśmy w skomplikowanym miejscu. Powinniśmy się wszyscy cieszyć wspólnie z tych samych rzeczy, a nie pozwolić na wpychanie niektórych prosto w twarz. Był też argument, że filmy Marvela zabijają kino. Cóż, wyglądało mi na to, że filmy Marvela przez długi czas pozwalały kinom funkcjonować.

Reżyser wielu filmów z Kinowego Uniwersum Marvela po części ma rację, ale też się myli. Większość blockbusterowych hitów otrzymywała faktycznie nagrody oscarowe, lecz były one głównie w kategoriach technicznych. Trzeba jednak odnotować, że były też produkcje pokroju Forresta Gumpa, Szóstego zmysłu czy Terminator 2: Dzień sądu, które zyskiwały też uznanie Akademii w innych kategoriach.

