Teściowie - relacja z uroczystej premiery najlepszej polskiej komedii roku

fot. naEKRANIE.pl

W kinie Helios w centrum handlowym Blue City odbyła się premiera najnowszej polskiej komedii, Teściowie. Z kamerą wybrał się tam nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński, który - tym razem - na żółtym dywanie wypytał twórców o pracę nad filmem .Udało mu się porozmawiać z Adamem Woronowiczem, Izabelą Kuną, Mają Ostaszewską i reżyserem Jakubem Michalczukiem

Teściowie - relacja z premiery

Teściowie to nowa polska komedia na podstawie sztuki Wstyd autorstwa Marka Modzelewskiego, która jest wystawiana w Warszawskim Teatrze Współczesnym. W filmie będziemy mogli zobaczyć konfrontację dwóch rodzin, które różni od siebie wszystko. Mają różne gusta, opinie i zarobki. Ich polem do walki okaże się polskie wesele, na którym wielu gościom mogą puścić nerwy. Dzięki temu będziemy mogli poznać wszystkie synonimy wstydu razem z bohaterami filmu. Na premierę kinową będziemy musieli czekać do 10 września 2021 roku. Poniżej można obejrzeć zwiastun zapowiadający komedię.