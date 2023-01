The Last of Us - najważniejsze pojęcia i postacie ze świata serialu

fot. HBO

Premiera serialu The Last of Us zbliża się wielkimi krokami. Produkcja została oparta na kultowej grze studia Naughty Dog. W telewizyjnym projekcie zobaczymy bogaty świat z wieloma ważnymi dla opowieści elementami. W związku z tym postanowiłem stworzyć galerię zawierającą słownik najważniejszych pojęć i postaci, z którymi będą mieli styczność widzowie serialu HBO. Możecie je sprawdzić poniżej.

Akcja produkcji dzieje się w Stanach Zjednoczonych, 20 lat po wybuchu epidemii wirusa roznoszonego przez pewien gatunek grzyba. Choroba, którą wywołuje, zamienia ludzi w bezmyślne, agresywne bestie. Joel, główny bohater, zostaje wynajęty przez uznawaną za terrorystów organizację o nazwie Świetliki do tego, by przewieźć nastolatkę Ellie do laboratorium w innej części USA. Po drodze okazuje się, że dziewczyna jest odporna na wirusa i może przyczynić się do wynalezienia leku.

The Last of Us - słownik pojęć i postaci ze świata serialu