The Walking Dead - jak zmieniali się bohaterowie serialu. Nostalgiczna podróż przez 11 sezonów

fot. AMC

The Walking Dead już od ponad 10 lat przyciąga przed telewizory wiernych fanów serialu, który opowiada o ludziach walczących o przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie. Fascynuje zarówno historia, jaki i niezłomni bohaterowie, którzy musieli dostosować się do życia w ciągłym zagrożeniu i strachu.

Tak samo jak serial, również postacie ewoluowały. Niektórzy dojrzeli, stali się odważniejsi, mądrzejsi, bardziej wytrwali, a inni brutalniejsi i bardziej bezwzględni, dzięki nabytym umiejętnościom i doświadczeniu w walce. Sprawdźcie w naszych zbiorach zdjęć, jak zmieniali się bohaterowie pod względem fizycznym na przestrzeni 11 sezonów. Choć większość zmian dotyczy stanu owłosienia, blizn, zmarszczek czy ubytku kończyn to dają one też dobry wgląd w to jak rozwijały się i jak dramatyczną drogę przeszły te postacie w ciągu tylu lat emisji serialu. Uwaga - zdjęcia wywołują nostalgię!

The Walking Dead - jak zmieniały się postacie

The Walking Dead - Rick Grimes (sezony 1-9)

Rick - sezon 1

The Walking Dead - Daryl Dixon (sezony 1-11)

Daryl - sezon 1

The Walking Dead - Carol Peletier (sezony 1-11)

Carol - sezon 1

The Walking Dead - Carl Grimes (sezony 1-8)

Carl - sezon 1

The Walking Dead - Eugene Porter (sezony 4-11)

Eugene - sezon 4

The Walking Dead - Maggie Rhee (Greene) (sezony 2-11)

Maggie - sezon 2

The Walking Dead - Glenn Rhee (sezony 1-7)

Glenn - sezon 1

The Walking Dead - Michonne (sezony 2-10)

Michonne - sezon 2

The Walking Dead - Negan (sezony 6-11)

Negan - sezon 10 (retrospekcja)

The Walking Dead - Rosita Espinosa (sezony 4-11)

Rosita - sezon 4

The Walking Dead - Aaron (sezony 5-11)

Aaron - sezon 5

The Walking Dead - Ezekiel (sezony 7-11)

Ezekiel - sezon 7

The Walking Dead - Gabriel Stokes (sezony 5-11)

Gabriel - sezon 5

The Walking Dead - Abraham Ford (sezony 4-7)

Abraham - sezon 4

The Walking Dead - Andrea (sezony 1-3)

Andrea - sezon 1

The Walking Dead - Dwight (sezony 6-8)

Dwight - sezon 6

The Walking Dead - Enid (sezony 5-9)

Enid - sezon 6 (retrospekcja)

The Walking Dead - Morgan Jones (sezon 1,3, 5-8)

Morgan - sezon 1

The Walking Dead - Sasha (sezony 3-7)

Sasha - sezon 3

The Walking Dead - Tara (sezony 4-9)

Tara - sezon 4

The Walking Dead - Merle Dixon (sezon 1 i 3)

Merle - sezon 1

The Walking Dead - Jezus (sezony 6-8)

Jezus - sezon 6

The Walking Dead - Lori Grimes (sezony 1-3)

Lori - sezon 1

The Walking Dead - Shane (sezony 1-2)