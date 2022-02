The Walking Dead - ranking najbardziej pamiętnych śmierci w serialu. Które zgony szokowały? [18+]

fot. AMC

The Walking Dead to jeden z najbrutalniejszych seriali w telewizji. W ciągu 12 lat emisji na ekranie zginęło wiele postaci i to w najróżniejszych okolicznościach. Niektórzy zostali pożarci przez krwiożercze zombie, innych uśmiercali ludzie. Jedni umierali powoli z powodu ugryzienia przez zombie, pozostali w wyniku różnych obrażeń. Bywali też tacy, których trzeba było dobić, gdy przemieniali się w szwendaczy. Każde odejście postaci niosło ze sobą potężny ładunek emocjonalny i zapadało mocno w pamięć. Byliśmy zasmuceni i zszokowani. Odczuwaliśmy przerażenie i odrazę. Serial nie miał litości nawet dla głównych bohaterów!

Przygotowaliśmy dla Was ranking najbardziej pamiętnych śmierci z The Walking Dead. Ostrzegamy, że niektóre zdjęcia są drastyczne.

The Walking Dead - najbardziej pamiętne śmierci serialu

60. Mays

The Walking Dead 11B - polska premiera dziewiątego odcinka 21 lutego 2022 roku o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.