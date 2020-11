To najtrudniejsza edycja Festiwalu: wywiad z Adamem Radoniem, dyrektorem MFKiG

Źródło: MFiKG

W dniach 14-15 listopada odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier - Cyber Edition. Z tej okazji prezentujemy rozmowę z dyrektorem imprezy, który opowiada o wyzwaniach związanych z przeniesieniem imprezy do sieci.

Przed nami 31. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier Cyber Edition, pierwsza edycja online. Czy zmiana formuły wydarzenia to największe wyzwanie, jakie napotkałeś do tej pory podczas organizacji festiwalu?

Adam Radoń: Przez 30 lat festiwal przechodził bardzo różne koleje losu, a zupełnie bezproblemowej edycji nie pamiętam. Jednak sytuacji podobnej do tegorocznej jeszcze nie było. Działamy w czasach pandemii, która ma wpływ na wszystkich i wszystko. Takiego skoku na głęboką wodę jak Cyber Edition w historii MFKiG jeszcze nie było. Prawdę mówiąc, po 30. jubileuszowej edycji festiwalu z dużą wystawą Sztuka DC. Świt Superbohaterów i największą do tej pory Strefą Targową, myślałem, że następne edycje będą się toczyły dalej, siłą rozpędu, a my tylko będziemy je odpowiednio przyprawiać – jakąś wystawą, nowymi pomysłami… A zamiast tego – kompletna rewolucja na poziomie organizacyjnym! Tak naprawdę zaczęliśmy coś od zera. To jest bardzo trudne, bo trzeba się wyzbyć wszystkich znanych nam do tej pory reguł i praktyk. Nagle się okazuje, że większość z nich nie będzie nam tym razem do niczego potrzebna. Cała konstrukcja festiwalu uległa zmianie. Z punktu widzenia organizatora jest to najtrudniejsza edycja, jaką ja pamiętam. Oczywiście niełatwe były też pierwsze – działaliśmy prawie bez pieniędzy, na mikrobudżetach, a zespół organizatorów był bardzo mały, ale było też więcej sił witalnych. Świat się bardzo skomplikował, wszystko trzeba na nowo wymyślać i kombinować.

Nowa formuła to także nowe szanse. Opowiedz nam o okazjach, które pojawiły się podczas organizacji Cyber Edition.

Tam, gdzie coś się zamyka, coś innego się właśnie otwiera. Coś się kończy, choć wydawało nam się, że będzie trwać wiecznie, a my nie mamy na to wpływu. Wtedy trzeba szukać nowych szans, nowych wyzwań. Ta możliwość wydała mi się bardzo atrakcyjna. Rozwijamy działania, o których do tej pory tylko myśleliśmy. Spotkamy się online z wieloma artystami, którzy do tej pory byli dla nas w pewnym stopniu nieosiągalni, jeśli chodzi o ich fizyczną obecność w Łodzi. Tym razem udało się nam ich zwerbować. Zobaczymy między innymi, co szczególnie mnie cieszy, wywiad z Billem Sienkiewiczem, o którego przyjazd do Polski zabiegam od wielu lat. Odbyliśmy bardzo przyjemną, dłuższą rozmowę. Liczymy też na to, że artysta w przyszłym roku pojawi się w Łodzi osobiście. Udało nam się też namówić Billa do tego, żeby wziął udział w antologii festiwalowej COVIKS-20, która będzie dodawana za darmo do każdych zakupów w Gildii podczas trwania tegorocznej edycji. Jest to jednocześnie pierwsza praca, która trafiła do zbiorów Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1. Robiliśmy już różne okolicznościowe publikacje, katalogi festiwalowe, ale takiego pomysłu do tej pory nie było. Znajdziemy w niej zbiór nazwisk z całego świata. Jest to swojego rodzaju wydarzenie artystyczne i na pewno zostanie ono zauważone i docenione przez fanów komiksu w Polsce. Wierzę że festiwal będzie obecny w życiu społeczności komiksowej jeszcze bardzo długo, a tegoroczna edycja będzie znakiem, że w życiu nie ma nic pewnego. Musimy być zawsze przygotowani na katastrofy, które mają bezpośredni wpływ na naszą pracę. Antologia jest dowodem na to, że nawet w tak trudnej sytuacji potrafimy znaleźć wspólny język i wspólnie coś stworzyć.

Czego możemy się spodziewać po materiałach przygotowanych we współpracy z artystami, jakie znajdziemy na platformie cyber edycji MFKiG?

W tym roku spotkamy się tylko online. Trzeba się przygotować na to, że będzie inaczej. Liczę na to, że zdamy ten egzamin i że nasi fani będą zadowoleni. Zależy nam na jakości materiałów, nie tylko technicznej, lecz także merytorycznej. Dlatego wszystkie nagrania realizujemy z wielką precyzją, niektóre po kilka razy. Do tej pory zawsze mieliśmy ze sobą publiczność, widzieliśmy jej reakcje. Tym razem tego nie mamy, dlatego jest to dużo bardziej wymagający proces, niż to, jak to wyglądało do tej pory. Jest to ogrom pracy, 40 realizacji wideo, poprawki, montaż postprodukcja, zupełnie nowy język, zupełnie nowa szkoła. Tak naprawdę cieszę się, że to się stało, że daliśmy radę to ogarnąć i nie odwróciliśmy się od naszych fanów, od rzeczywistości. Śmiało i odważnie podjęliśmy ten temat. Wiem, że doceniają to stali bywalcy naszego festiwalu. Bardzo liczę na to, że nie odmówią sobie udziału w nim, w zupełnie nowej odsłonie, że namówią swoich znajomych i tych, którzy do tej pory do Łodzi, z różnych powodów, mieli nie po drodze i spotkamy się wszyscy w przestrzeni internetu.

W tej chwili działa już platforma Festiwalu. Można tam zobaczyć między innymi nasze zapowiedzi programowe. Na Facebooku i Instagramie na bieżąco informujemy o tym, co się u nas dzieje. A jeżeli Cyber Edition wypali, trzeba będzie go w jakiejś części zmieścić w standardowym programie na stałe.

MFKiG

Co masz do powiedzenia o tegorocznych gościach?

Na pewno obecność Billa Sienkiewicza to wydarzenie bardzo donośne. Ten gigantyczny twórca amerykańskiego komiksu, znany m.in. z komiksów Marvela i DC, posiada niepowtarzalny i całkowicie niepodrabialny styl, łamiący schematy homogenicznej twórczości wspomnianych wydawnictw. Jest prawdziwym artystą. Jego drapieżny, szarpany styl z powodzeniem przedarł się przez spiżowe wrota realizmu amerykańskiego komiksu. Dla mnie to jest najważniejsze, żeby pokazywać światu właśnie takich twórców, którzy są chodzącym dowodem na to, że w komiksie jest także miejsce dla twórczości niepokornej, nieszablonowej.

Bardzo się cieszę ze jest z nami R.M. Guéra. Wraz z Jasonem Aaronem stworzył serię Skalp #01, która przyciągnęła do świata komiku ludzi, którzy wcale komiksów nie czytali. Widzę to również po mojej rodzinie, bo zdobyła serca kilku osób, które do tej pory zupełnie się nie interesowały tą tematyką. Bardzo ważnym gościem jest także Mike Pondsmith, którego idea stoi u podstaw wielkiego wydarzenia w świecie gier, jakim będzie premiera Cyberpunk 2077. Postać można już w tym momencie powiedzieć kultowa. Jakub Rebelka, który w tym roku jest także autorem plakatu i layoutu festiwalu. Artysta zaczynał swoją przygodę z komiksem jeszcze jako mały chłopak, który przyjeżdżał na festiwal razem z matką. Teraz jest twórcą komiksowym znanym i cenionym na całym świecie. Jego fanem jest m.in. Mike Mignola, który zachwyca się jago pracami i pisze o tym na swoich social mediach. Z Jakubem miałem przyjemność współpracować wielokrotnie. Organizowałem jego prezentacje na zagranicznych festiwalach, byliśmy w Bangkoku na Comic Conie, na Festiwalu FIBDA w Algierze, po drugiej stronie Morza Śródziemnego, w kraju zamkniętym turystycznie, kraju muzułmańskim, w którym komiksy coraz lepiej sobie poczynają. Mamy wspólne doświadczenia z całego świata. Jego komiks Judasz jest pretendentem do nagrody komiksu roku na festiwalu. Nie znam jeszcze wyników obrad jury, ale na pewno znajdzie wśród nominowanych. Poza tym spotkamy się z Grzegorzem Rosińskim, który również stworzył rysunek do naszej antologii. Swoją obecnością zaszczycili tegoroczną edycję MFKiG również Państwo Kasprzakowie – osoby tak ujmujące, że rozmowa z nimi może się toczyć w nieskończoność i nigdy się nie znudzi. W Polsce ukazała się antologia komiksów, które powstały przed ich wyjazdem do Belgii. Pamiętam je dobrze z dzieciństwa.

Na festiwalu pojawi się też Adam Badowski – serdeczna twarz Łodzi w wielkim biznesie growym, planujemy bowiem obszerną sekcję poświęconą grze Cyberpunk 2077. Do grona gości dołączy jeszcze Tomek Bagiński – spróbujemy go usidlić, żeby został naszym gościem na stałe.

Pomimo dramatu, który dzieje się wokół nas, festiwal rozwija się merytorycznie. Fani MFKiG powinni być zadowoleni, ale finalną ocenę muszę pozostawić im. Wiem, że to bardzo wymagająca publiczność. Apeluję też o fanowskie pospolite ruszenie. Namawiajcie do udziału w 31. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier Cyber Edition swoich znajomych. Zapukamy do Waszych domów już 14 -15 listopada. Z materiału będzie można korzystać aż do końca listopada.