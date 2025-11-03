To: Witajcie w Derry. Obsada o serialu [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Na platformie HBO Max można już oglądać To: Witajcie w Derry, czyli serialowy prequel do napisanej przez Stephena Kinga powieści To z 1986 roku. Spotkaliśmy się z obsadą w składzie Taylour Paige, Jovan Adepo i Kimberly Guerrero, by porozmawiać z nimi o pracy nad tą produkcją oraz o ich podejściu do gatunku, jakim jest horror. Aktorzy opowiedzieli nie tylko o tym, jak zareagowali na Billa Skarsgårda w stroju Pennywise’a, ale także o tym, dlaczego lubią świat stworzony przez Stephena Kinga.

Taylour Paige, Jovan Adepo i Kimberely Guerrero – wywiad

To: Witajcie w Derry – o czym jest serial

Derry w stanie Maine to idylliczne miasteczko, pod którego powierzchnią czai się dawno pogrzebane zło. Śledząc losy grupy przyjaciół w roku 1962, ta przerażająca historia początków ukazuje panowanie wielowymiarowego bytu w jego obecnej, najbardziej przerażającej formie: morderczego, zmiennokształtnego klauna znanego jako Pennywise.