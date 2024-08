VOD - co obejrzeć w ten weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Max, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Disney+ i innych.

Jak co tydzień na VOD trafiło sporo nowości, które są warte obejrzenia. Hitowy serial The Umbrella Academy powrócił z finałowym sezonem, który zamknie historię obdarzonego niezwykłymi mocami rodzeństwa. Fanów BTS na pewno zainteresuje miniserial Are you sure?!, w którym Jimin i Jungkook wyruszą w niezwykłą podróż. Ponadto premierę w ten weekend będzie mieć komedia akcji Podżegacze w gwiazdorskiej obsadzie. A na miłośników anime czekają Rising Impact oraz 3. część Pokémon: Horyzonty – Seria. A jeśli lubicie dokumenty przyrodnicze to warto obejrzeć program David Attenborough: Tajemniczy świat dźwięków. Nie zapomnijcie sprawdzić również polskiego filmu science fiction pt. Supersiostry. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

NETFLIX

W piątek na Netflix trafiły filmy z Indii oraz Korei Południowej. Nie zabrakło też tytułu skierowanego do fanów anime. Na uwagę zasługuje dokument o pieskach.

Agent do zadań domowych Premiera 9 sierpnia.

Beauty that has captivated hearts 2 (2024) - film bollywoodzki. Policja w Agrze depcze im po piętach, więc Rani i Rishu planują wspólną ucieczkę. Gdy ich plan bierze w łeb, Rani szuka pomocy u swojego admiratora. Premiera 9 sierpnia.

W głowie psa Premiera 9 sierpnia.

Pokémon: Horyzonty – Seria: Część 3 Premiera 9 sierpnia.

Jeśli weekendowe nowości nie przypadną Wam do gustu to warto nadrobić produkcje, które trafiły w ciągu tygodnia. Przypomnijmy, że z finałowym sezonem powrócił The Umbrella Academy.

Rising Impact Premiera 2. sezonu 6 sierpnia.

The Influencer (2024) - koreańskie Reality TV. YouTube, Tik Tok, Instagram - 77 osób z influencerskiej elity prezentuje swoje umiejętności , aby przyciągnąć uwagę widzów w grze o przetrwanie z wysoką stawką. Premiera 6 sierpnia.

Lolo i dzieciak Premiera 7 sierpnia.

David Attenborough: Tajemniczy świat dźwięków Premiera 3 odcinków 7 sierpnia.

The Umbrella Academy Premiera 4. sezonu 8 sierpnia.

fot. Netflix

Shahmaran (2024) - turecki serial romantyczny. "Świat nie należy tylko do was, ludzie!" - słowa wypowiedziane przed tysiącami lat przez Shahmaran dały początek epickiej opowieści o miłości, zdradzie i poświęceniu. Premiera 2. sezonu 8 sierpnia.

Supersiostry Premiera 8 sierpnia.

fot. Paweł Pączkowski / Aurum Film

MAX

W piątek na platformę Max trafiło kilka wartych uwagi tytułów. Z kolei 10 sierpnia będzie dostępny film Anatomia upadku, który dostał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, a także był nominowany w 4 innych kategoriach.

Miłość bez ostrzeżenia (She Came to Me) - Wielopokoleniowa historia miłosna, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku.

- Wielopokoleniowa historia miłosna, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Pan Turner (Mr. Turner) - Nominowana do czterech Oscarów opowieść o schyłku życia wielkiego brytyjskiego malarza, Williama Turnera. Uczta dla oka i aktorski popis Timothy’ego Spalla.

- Nominowana do czterech Oscarów opowieść o schyłku życia wielkiego brytyjskiego malarza, Williama Turnera. Uczta dla oka i aktorski popis Timothy’ego Spalla. Avalon - Na początku XX wieku polsko-żydowska rodzina przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z dziećmi stara się zapewnić sobie lepszą przyszłość.

- Na początku XX wieku polsko-żydowska rodzina przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z dziećmi stara się zapewnić sobie lepszą przyszłość. Czerwone pokoje (Red Rooms) - Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję.

- Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję. Uciekaj!

Anatomia upadku Premiera 10 sierpnia.

fot. Les Films Pelléas // Les Films de Pierre

Przypomnijmy, że w poniedziałek miał premierę finałowy odcinek 2. sezonu Rodu smoka, który warto nadrobić w weekend.

APPLE TV+

W ten weekend na Apple TV+ przygotował dwie nowości. Świat Gabba Gabba! to tytuł skierowany do najmłodszych, a w komedii Podżegacze możemy zobaczyć Matta Damona oraz Casey'ego Afflecka.

Świat Gabba Gabba! (2024) - serial familijny. Dołącz do Kammy Kam i jej wspaniałych przyjaciół w niesamowitej krainie radości i wyobraźni, gdzie świat poznaje się poprzez muzykę i magię, a cuda zawsze mogą się zdarzyć. Premiera 1. sezonu 9 sierpnia.

Podżegacze Premiera 9 sierpnia.

fot. Apple TV+

Ponadto w ciągu tygodnia na platformie pojawiły się nowe odcinki seriali:

AMAZON PRIME VIDEO

Na Amazon Prime Video trafiła jedna nowości w tym tygodniu:

Ostry zakręt (2024) - film akcji. Zwolniony dyscyplinarnie żołnierz szuka swojego ojca, żeby prosić go o pomoc w spełnieniu marzenia o ściganiu się na motocyklach SuperSport. Premiera 8 sierpnia.

Ponadto za opłatą można już obejrzeć kultowy serial Gwiezdne wrota, a także Gwiezdne wrota: Atlantyda i Gwiezdne wrota: Wszechświat.

Źródło: materiały prasowe

DISNEY+

W ten weekend warto nadrobić program, który podąża śladami dwóch członków k-popowego zespołu BTS.

Are you sure?! (2024) - reality show. Śledźcie nieprzewidywalną i ekscytującą podróż Jimina i Jung Kooka z BTS! Premiera 8 sierpnia.

fot. Disney+

Warto wspomnieć, że już 12 sierpnia (poniedziałek) będzie mieć premierę 5. sezon animowanego serialu Spoza układu. Ponadto na Disney+ trafiły nowy odcinek serialu Will Trent.

SkyShowtime

W tym tygodniu do serwisu SkyShowtime trafiły dwa nowe filmy. Na uwagę zasługuje Bob Marley: One Love, który na początku roku miał premierę w kinach, a teraz jest dostępny w ramach abonamentu.

Bob Marley: One Love Premiera 6 sierpnia.

Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain (2024) - komedia. Trzech próżniaków szuka bezcennego skarbu, jednocześnie mierząc się z zagrożeniem ze strony bezwłosych niedźwiedzi, zdesperowanych strażników leśnych i obłudnego lidera sekty. Premiera 6 sierpnia.

Przypomnijmy, że w poprzednim tygodniu na platformę trafiły 3 pierwsze odcinki 1. sezonu spin-offu Sonic. Szybki jak błyskawica.

Ponadto na platformie jest już dostępny finałowy odcinek 3. sezonu Burmistrz Kingstown.

