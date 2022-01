Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo złodziei - czy warto kupić?

fot. SIE

Serii Uncharted chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawanych marek Sony, która pojawiła się nie tylko na stacjonarnym PlayStation, ale i przenośnych konsolach, a wkrótce też doczeka się ekranizacji. Przygody Nathana Drake'a bawią nas już od 3 generacji konsol od Niebieskich, tym razem jako Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. To zbiór dwóch odsłon: Uncharted 4: Kres Złodzieja i Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, będącej samodzielnym dodatkiem. Kolekcja ta jest dostępna do nabycia jako samodzielna produkcja, bądź jako ulepszenie, jeśli posiadamy którąś z gier w niej zawartych (WAŻNE! oferta ulepszenia nie dotyczy kopii Kresu Złodzieja z PlayStation Plus) Nie będę Was zanudzał zbędną recenzją, gdyż te możecie już u nas znaleźć, TUTAJ (Kres) i TUTAJ (Dziedzictwo). Zamiast tego przytoczę Wam zmiany jakie zaszły w tym wydaniu.

Graficznie gry nie różnią się niczym w porównaniu do swoich wersji z PS4, mamy dokładnie te same tekstury, cieniowanie i wszystko inne. różnica natomiast jest w płynności. W nowym wydaniu mamy dostępne 3 tryby - 4K/30FPS, 1440P/60FPS i 1080P/120FPS. Jest to naprawdę mocno zauważalne, gra nigdy wcześniej nie działała tak płynnie, jeszcze bardziej zwiększając doznania płynące z rozgrywki. Nie można też przejść obojętnie wobec obsługi DualSense. Już przy testach konsoli pisałem o tym, jak cudowny jest to kontroler jeśli dobrze wykorzysta się jego potencjał i tutaj mamy właśnie z czymś takim do czynienia. Począwszy od adaptacyjnych spustów, przez haptyczny feedback, dzięki któremu czujemy każdy kamień na drodze podczas jazdy, nie wspominając już o wysiłku naszych bohaterów.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei

Podsumowując, jeśli jesteście nowymi graczami, koniecznie sięgnijcie po Kolekcję. Nie dość bowiem, że dostajecie dwie świetne gry w cenie jednej, to jeszcze w najlepszym możliwym wydaniu. Jeśli posiadacie Uncharted 4: Kres Złodzieja lub Zaginione Dziedzictwo to również świetna okazja do niedrogiego uzupełnienia kolekcji. Natomiast ci z Was którzy z kolei chcą tylko i wyłącznie pakiet ulepszający, powinni się zastanowić, czy więcej klatek na sekundę i obsługa DualSense jest warta tych kilkudziesięciu złotych. Moim zdaniem tak, ale jest to zdecydowanie kwestia indywidualna.