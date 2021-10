Venom - nie tylko komiks i duży ekran. Gdzie jeszcze pojawiał się wróg Spider-Mana?

materiały prasowe

Venom to postać popularna i znana nie tylko fanom komiksów. O sukcesie i rozpoznawalności antybohatera niech świadczy fakt, że pojawiał się on w wielu różnych mediach i nie mówimy tutaj tylko o komiksach i serialach animowanych, w których możemy śledzić przygody z jego udziałem. Ostatnio najgłośniej jest oczywiście o filmie Venom i nadchodzącym sequelu Venom 2: Carnage, który trafi do kin w Polsce już 15 października. W rolę Eddiego Brocka wciela się Tom Hardy, który nawiązuje więź z symbiontem.

Potencjał postaci jest tak duży, że nie dziwi wcale fakt, że Sony wielokrotnie podejmowało próby przeniesienia tej postaci na duży ekran. Udało się to między innymi w trylogii Sama Raimiego o Spider-Manie. Wiedzieliście, że namieszał też w jednej z przygód Fineasza i Ferba? Poniżej znajdziecie zestawienie, z którego dowiecie się, gdzie jeszcze można spotkać jednego z największych wrogów Spider-Mana.

Venom - gdzie w popkulturze pojawiał się wróg Spider-Mana?

Kultowa kreskówka z lat 90. nie mogła pominąć postaci Venoma. Widzimy go nawet na końcu czołówki, gdy pokazuje nam długi jęzor i zębiska. Pojawił się w kilku odcinkach. Raz symbiont został odrzucony przez Petera Parkera i znalazł nowego nosiciela w osobie Eddiego Brocka, potem obaj toczyli ze sobą walkę, by ostatecznie stanąć razem do starcia z Carnage'em, Dormammu i Baronem Mordo.

Spider-Man Unlimited

Eddie Brock i Venom pojawiają się także w innym serialu animowanym z 1999 roku. Mówił głosem Briana Drummonda. W tej wersji ciało nosiciela zostało całkowicie przez niego przejęte. Bohater zyskał także nową zdolność zmieniania swojej formy na płynną.

W serialu animowanym z 2008 roku również pojawił się Venom. Jego geneza była bardzo bliska komiksowi - symbiont dostaje się do statku kosmicznego młodego Jamesona i rusza na Ziemię. Po odrzuceniu przez Spider-Mana jego nosicielem staje się Eddie Brock. I tak szuka zemsty na superbohaterze z Nowego Jorku.

Jedna z nowszych animacji o Spider-Manie, która zadebiutowała w 2012 roku. Popularność Venoma nabierała na sile, a więc także tutaj miał swój udział. Tym razem nosicielami są między innymi Harry Osborn i Flash Thompson. Zmieniono też jego genezę, bowiem symbiont powstał w trakcie badań przeprowadzanych przez Doktora Octopusa, który przy użyciu próbki krwi Spider-Mana stworzył Venoma.

W 2013 roku na kanałach Disney Channel zadebiutował specjalny odcinek serialu Fineasz i Ferb, który był połączeniem tej produkcji z bohaterami Marvela. W ekipie złych postaci pojawił się między innymi Venom, któremu głos podkładał Danny Trejo. Trzeba więc przyznać, że wybór aktora, jak i wersja tej postaci są bardzo ciekawe.

Venom to postać, która nie tylko w animacjach o Spider-Manie czyniła zło. W jednym z odcinków serialu o Hulku, pojawia się jako twór Doktora Octopusa, tworzącego nową wersję Venoma, by ten wchłonął energię gamma z agentów M.I.A.Z.G.I., a później pokonać Spider-Mana.

Jeśli mieliście okazję oglądać specjalne odcinki Marvela i Lego, to tam także mogliście dostrzec Venoma. Pojawia się jako jeden z wrogów, a głosu użyczył mu Dee Bradley Baker.

Spider-Man

W 2017 roku na małe ekrany zawitała nowa animacja poświęcona Spider-Manowi. I tutaj musiał pojawić się Venom, którego głosem był tym razem Robbie Daymond. Natomiast za Eddiego Brocka przemawiał Ben Pronsky. Nosicielami byli: najpierw Peter Parker, następnie Flash Thompson, na końcu Eddie Brock.

W animowanym serialu o Avengers także mamy jeden odcinek z postacią Venoma. Zatytułowany został The Immortal Weapon. Symbiont trafia do Draculi i udaje mu się z nim powiązać, tworząc bardzo ciekawe połączenie. Toczą walkę z Czarną Panterą, Iron Fistem i Falconem. Ostatecznie Iron Fist swoim atakiem rozdziela Draculę i Venoma, pokonując ich.

W serialu animowanym o drużynie Strażników Galaktyki na jeden z odcinków przeznaczono motyw z Venomem.