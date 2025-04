VOD - co obejrzeć w Majówkę? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten majowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Apple TV+ i inne.

Pod względem nowości Majówka prezentuje się okazale. W VOD pojawią się seriale takie, jak Cztery pory roku czy Ścieżki na daleką północ. Możecie już oglądać też francuski serial Carême. Ponadto w nocy z niedzieli na poniedziałek zadebiutuje nowy odcinek 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, który trafi na streaming kilka godzin po amerykańskiej premierze. Na fanów animacji czeka już Asteriks i Obeliks: Walka wodzów. Ponadto warto obejrzeć film science fiction Mickey 17 z Robertem Pattinsonem.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (1-4 maja)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

W Majówkę na Netflix trafi kilka nowości wartych uwagi. Najciekawiej zapowiada się serial Cztery pory roku, w którym występują Tina Fey, Steve Carell i Colman Domingo.

Cztery pory roku Premiera 1 maja.

fot. Netflix

Największa fanka (2025) - meksykański film komediowy. Wyklęta w Hollywood gwiazda Lana Cruz wyjeżdża w rodzinne strony, aby znów zabłysnąć. I tu wchodzi Polly - jej koszmarna fanka. Czy Lana uniknie dramatu i odzyska sławę? Premiera 1 maja.

Angi: Fałszywe życie, prawdziwa zbrodnia (2025) - hiszpański serial dokumentalny. Dokument rzuca nowe światło na sprawę Angi - skazanej za zamordowanie i kradzież tożsamości swojej przyjaciółki - oraz na śmierć jej męża przed wieloma laty. Premiera 1 maja.

Niedostrzegana (2025) - południowoafrykański serial kryminalny. Niedostrzegana pani sprzątająca z niebezpiecznego osiedla Cape Flats zwraca się ku przemocy, gdy potężna grupa kryminalna rozbudza w niej pragnienie zemsty. Premiera 2. sezonu 2 maja.

Conan O'Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor (2025) - stand-up. Największe gwiazdy komedii spotykają się i dają popis na ceremonii wręczenia nagrody im. Marka Twaina legendzie talk show - Conanowi O'Brienowi. Premiera 4 maja.

Jeśli to nie są tytuły, które Was zainteresowały to możecie nadrobić produkcje, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia.

Eternauta Premiera 30 kwietnia.

Poza jurysdykcją (2025) - niemiecki film akcji. Sara - była żołnierka oddziałów specjalnych, której syn znika w konsulacie USA - robi wszystko, co w jej mocy, żeby go odnaleźć, i odkrywa mroczny spisek. Premiera 30 kwietnia.

Punkty zwrotne: Wojna w Wietnamie (2025) - ten zmuszający do myślenia serial dokumentalny analizuje straszliwe konsekwencje wojny w Wietnamie od incydentu w Zatoce Tonkińskiej po upadek Sajgonu. Premiera 30 kwietnia.

Asteriks i Obeliks: Walka wodzów Premiera 30 kwietnia.

Ponadto w ten majowy weekend możecie obejrzeć filmy na licencji, które wzbogaciły bibliotekę Netflixa w tym tygodniu:

APPLE TV+

Apple TV+ na ten weekend przygotował jedną nowość. To francuski dramat, w którym występują Benjamin Voisin, Lyna Khoudri i Eric Geynes.

Carême (2025) - ambitny młody szef kuchni o uwodzicielskim uroku zaczyna działać jako szpieg, by ratować ojca - i zdobyć sławę. Premiera dwóch odcinków 30 kwietnia.

fot. materiały prasowe

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

CANAL+

W ten majowy weekend możecie nadrobić nowy odcinek 3. sezonu Yellowjackets. Ponadto premierę będzie mieć 2. sezon spin-offu The Walking Dead.

The Walking Dead: Dead City Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 5 maja.

The Walking Dead: Dead City - 2. sezon Zobacz więcej

DISNEY+

W Majówkę warto obejrzeć nominowany do Oscara w 8 kategoriach film Kompletnie nieznany z Timothée Chalametem.

fot. Macall Polay

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

SkyShowtime

W Majówkę na SkyShowtime można nadrobić wiele popularnych seriali, jak Yellowstone, 1923, Dzień Szakala czy Śleboda. Na uwagę zasługuje też trzecia część filmu X z Mią Goth.

fot. A24

PRIME VIDEO

Podczas Majówki na Prime Video można nadrobić takie seriale jak Niezwyciężony, Reacher, Koło czasu czy The Boys. W ofercie znalazł się też film Ash z Eizą González i Aaronem Paulem. Na uwagę zasługuje również komedia Kolejna zwyczajna przysługa.

fot. Entertainment Weekly // GFC Films // General Film Corporation

Kolejna zwyczajna przysługa Premiera 1 maja.

fot. Amazon Prime Video

Ponadto 1 maja na Prime Video trafią takie ciekawe filmy na licencji:

MAX

W Majówkę na Max warto obejrzeć serial z Jacobem Elordim pt. Ścieżki na daleką północ.

Ścieżki na daleką północ Premiera pierwszego odcinka 1 maja.

fot. Max

Można również nadrobić odcinki obecnie emitowanych seriali takich, jak:

