VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Disney+ i inne)

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, CDA Premium, Max i inne.

Przedświąteczny weekend zapowiada się na VOD naprawdę ciekawie. Z 6. sezonem powrócił serial dramatyczny Virgin River. Ponadto na fanów Marvela będzie czekać nowy odcinek 3. serii animacji A gdyby...? Do tego premierę miał Lady Love, czyli pierwsza polska produkcja Max Original. Warto również obejrzeć ostatni film w reżyserii Clinta Eastwooda pt. Przysięgły #2. Nie zapomnijcie też o nadrobieniu nowych odcinków Ukrytego poziomu.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (20-22 grudnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

W ten weekend Netflix ma do zaproponowania emocjonujący film wojenny oparty na faktach pt. Batalion 6888. Ponadto w piątek bibliotekę uzupełnią:

Ferry 2 Premiera 20 grudnia.

Batalion 6888 Premiera 20 grudnia.

Umjolo: Przyjaźń czy miłość? Premiera 20 grudnia.

Kulinarny świat Dabiza (2024) - w tym dokumencie szef kuchni Dabiz Munoz musi zdecydować, czy utrzymać swoją słynną restaurację na szczycie - czy zamknąć jej kuchnię na dobre. Premiera 20 grudnia.

Jeśli to nie są tytuły, które Was zainteresowały to warto nadrobić te, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia. Na uwagę zasługuje powrót Virgin River z 6. sezonem.

Aaron Rodgers: Człowiek enigma (2024) - serial dokumentalny. Aaron Rodgers, quarterback z NFL, dochodzi do siebie po urazie ścięgna Achillesa w serialu sportowym prezentującym najważniejsze chwile z jego życia i kariery. Premiera 17 grudnia.

Opiekun moich dzieci Premiera 2. sezonu 18 grudnia.

Droga Julii Premiera 18 grudnia.

Virgin River Premiera 6. sezonu 19 grudnia.

Smoczy Książę Premiera 7. sezonu 19 grudnia.

Ponadto bibliotekę Netflixa w niedzielę wzbogacą filmy na licencji:

APPLE TV+

Na platformie zadebiutował serial przyrodniczy pt. Sekretne życie zwierząt.

Sekretne życie zwierząt (2024) - odkryj sprytne i kreatywne sposoby, dzięki którym zwierzęta radzą sobie z najbardziej niezwykłymi wyzwaniami w życiu, od opuszczenia domu po znalezieniu partnera. Narrator: Hugh Bonneville. Premiera 18 grudnia.

Ponadto na platformie wyemitowano finałowy odcinek Wcześniej. Warto również nadrobić nowe epizody seriali:

DISNEY+

Podczas weekendu można nadrobić poruszający dokument W mgnieniu oka. Z kolei w niedzielę zadebiutuje z 3. sezon suberbohaterska animacja A gdyby...? Do tego nie zapomnijcie nadrobić nowego odcinka serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków.

W mgnieniu oka (2024) - Po usłyszeniu diagnozy, że troje ich dzieci cierpi na nieuleczalną chorobę, której skutkiem jest poważne uszkodzenie wzroku, rodzina Pelletier wyrusza w podróż, żeby zobaczyć piękno świata, póki jeszcze mogą. Gdy podziwiają zapierające dech widoki i doświadczają niepowtarzalnych wrażeń, wzajemna miłość, wytrwałość oraz ciągła zdolność do zachwytu sprawiają, że niepewna przyszłość nie jest w stanie przesłonić ich teraźniejszości. Premiera 17 grudnia.

A gdyby...? Premiera 3. sezonu 22 grudnia.

Ponadto na Disney+ można już oglądać:

Simpsonowie: O przybywajcie wierni

Simpsonowie: sezon 36

Disney Junior Ariel

Ilana Glazer: Ludzka Magia

SkyShowtime

W tym tygodniu na platformę streamingową nie trafiły żadne nowości. Natomiast pojawiły się finałowe odcinki seriali Yellowstone i Special Ops: Lioness. Ponadto warto nadrobić nowe epizody produkcji:

Prime Video

Na Prime Video zadebiutował nowy reality TV pt. Beast Games.

Beast games (2024) - niesamowity MrBeast przedstawia nową, bijącą rekordy rywalizację o nazwie Beast Games. W olbrzymim projekcie bierze udział aż 1000 uczestników. Zawodnicy poddają się zapierającym dech w piersiach wyzwaniom fizycznym i umysłowym, aby zgarnąć nagrodę w wysokości pięciu milionów dolarów. Co tydzień zawodnicy wykorzystają swoją siłę fizyczną i spryt, by nie odpaść z gry i zostać zwycięzcą-milionerem! W obsadzie są: Nolan Hansen, Ari Del Puerto, Mr. Beast. Premiera dwóch pierwszych odcinków 19 grudnia.

Nie zapomnijcie obejrzeć kolejnych odcinków antologicznej animacji Ukryty poziom od twórców Miłość, Śmierć i Roboty.

Ukryty poziom (2024) - to nowy animowany cykl antologii dla dorosłych zawierający oryginalne historie inspirowane niektórymi najbardziej ulubionymi grami wideo na świecie. Dzieło twórców serialu MIŁOŚĆ, ŚMIERĆ I ROBOTY, każdy z 15 odcinków jest hołdem złożonym grom i graczom. W obsadzie są: Aidan Bristow, Keanu Reeves, Ariana Greenblatt. Premiera odcinków 10-15 17 grudnia.

MAX

Na Max w piątek będzie mieć premierę pierwsza polska produkcja Max Original pt. Lady Love, w której występuje Anna Szymańczyk. Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Diuna: Proroctwo i Koszmarne Komando.

Lady Love Premiera pierwszego odcinka 20 grudnia.

Na platformę trafiły również takie oto ciekawe tytuły na licencji. Na uwagę zasługuje Przysięgły #2, czyli ostatni film w reżyserii Clinta Eastwooda.

Obóz teatralny

Joika (2023) - Historia amerykańskiej tancerki baletowej Joy Womack, która została przyjęta do Akademii Baletu Bolszoj z marzeniem bycia wielką baletnicą.

Z kolei 21 grudnia na Max będą dostępne familijne produkcje:

CDA PREMIUM

Na CDA Premium trafiło kilka interesujących tytułów. Oto wybrane z nich:

INNE SERWISY VOD:

