UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. CD Projekt

Wiedźmin Geralt z Rivii zadebiutował w grudniowym numerze miesięcznika Fantastyka w 1986 roku. Wówczas polscy czytelnicy po raz pierwszy zetknęli się z bohaterem wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego - a był to zaledwie początek serii opowiadań i powieści, których uniwersalność sprawia, że nawet kilka dekad później pozostają niezwykle aktualne. Erudycja autora i intertekstualność całego materiału czynią z wiedźmińskiej sagi coś więcej, niż tylko prostą rozrywkę.

Bohaterowie uniwersum AS-a to zawsze postacie nadzwyczaj barwne; od wygadanych moczymord, poprzez charakternych wojów, aż po potężnych magów i mniej lub bardziej przebiegłych władców. I choć naprawdę znaczna część spośród nich posiada niezwykłe i unikalne umiejętności, tylko niektóre prawdziwie się wyróżniają, posiadając nad pozostałymi zauważalną przewagę. Tym razem chcielibyśmy przyjrzeć się najpotężniejszym z najpotężniejszych.

Oczywiście, moglibyśmy równie dobrze wymienić wszystkich pojawiających się na kartkach opowiadań i powieści zdolnych magów czy każdego solidnego wojownika-zabijakę, mijałoby się to jednak z celem. W większości przypadków nie mamy pojęcia, kto okazałby się lepszy: która z poszczególnych czarodziejek posiada większą moc, który z wiedźminów (nie licząc Geralta) lepiej włada mieczem. Postanowiliśmy zrezygnować z domysłów i wyłonić wyłącznie najlepszych z najlepszych - tych, co do których nie ma wątpliwości, jak ogromny mają potencjał i przewagę nad pozostałymi w swej dziedzinie. Zamiast wymieniać wszystkich władców (władza to też potęga!), czarowników czy szermierzy, postawiliśmy na tych naprawdę wyjątkowych. Są tu więc bohaterowie rozmaitych profesji, a nawet tacy, którzy nie są do końca ludźmi, choć człowieczeństwa nie są bynajmniej pozbawieni. Zapraszamy.

Wiedźmin: najpotężniejsi bohaterowie książkowego uniwersum