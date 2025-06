Wybory prezydenckie na ekranie. Ranking filmów, które pokazują walkę o władzę

fot. materiały prasowe

Samych filmów z motywem prezydenta jako stanowiska szczególnie w Hollywood jest bez liku. W tym rankingu przyjrzę się jednak takim produkcjom, gdzie oś fabularna kręci się wokół wyborów prezydenckich, ale nie tylko. Mam 15 propozycji, w tym nie tylko te ze Stanów Zjednoczonych.

15. Prezydent (2014)

Film gruzińskiego reżysera Mohsena Makhmalbafa opowiada o dyktatorze w zmyślonym państwie gdzieś na Kaukazie, który w wyniku zamachu stanu musi uciekać wraz z pięcioletnim wnukiem. Zmieniając się w biednego muzyka, zwiedza kraj, dowiadując się od ludzi, co sądzili o jego dyktaturze.

14. Wybory (1999)

Reese Witherspoon jako uczennica Tracy chce wygrać wybory do samorządu szkolnego. Na jej przeszkodzie stoi inny kandydat, popularny Paul. Film jest satyrą wyborów prezydenckich w USA. Dostępny w SkyShowtime oraz na Amazon Prime Video.

13. The Perfect Candidate (2019)

Arabska produkcja o lekarce, która postanowiła złamać reguły gry i startować w lokalnych wyborach. Film zdobył Nagrodę Briana na festiwalu w Wenecji.

12. Pan Smith jedzie do Waszyngtonu (1939)

Pozycja nieco starsza od reszty. Młody senator Jefferson Smith (James Stewart) poznaje prawdziwy świat polityki, inny od tego, jakie miał wrażenie. Film w reżyserii Franka Capry dostępny w AppleTV.

11. Idy marcowe (2011)

Film w reżyserii George'a Clooneya o Stephenie Meyersie (Ryan Gosling), doradcy kandydata na prezydenta, który jednak musi pogodzić walkę w wyborach z własnymi ambicjami dotyczącymi swojej kariery. Produkcja jest obecnie niedostępna na serwisach streamingowych.

10. Kingmaker (2022)

Koreańska produkcja o Sao, ambitnym strategu politycznym, który musi zmierzyć się w kampanii prezydenckiej z dylematami ideologicznymi oraz z zachowaniem lojalności.

9. Nashville (1975)

Przy okazji zbliżających się wyborów prezydenckich poznajemy losy różnych bohaterów, które są ze sobą powiązane. Film Roberta Altmana to połączenie komentarza politycznego oraz muzyki country. Laureat Oscara za najlepszą piosenkę.

8. El Presidente (2012)

Filipiński film o pierwszym prezydencie tego kraju. Ukazuje drogę Emilio Aguinaldo do przejęcia władzy i uzyskania niepodległości z rąk Hiszpanii.

7. Wszyscy ludzie prezydenta (1976)

Robert Redford i Dustin Hoffman jako dziennikarze, którzy opisali aferę Watergate, opłakaną w skutkach dla prezydenta Nixona. Laureat czterech Oscarów, dostępny jest na platformie Player oraz w Apple TV.

6. Niedobrani (2019)

Komedia romantyczna z Sethem Roganem i Charlie Theron. Dziennikarz polityczny spotyka po latach swoją nianię, która obecnie mocno zaangażowana jest w działalność polityczną. Szykuje się bowiem do walki o urząd prezydenta USA. Ich losy ponownie się splatają. Do obejrzenia w serwisie Canal+.

5. Kolory kampanii (1998)

John Travolta jako działacz praw człowieka jest zaangażowany w kampanię senatora Jacka Stantona. Film ma być wzorowany na drodze Billa Clintona do Białego Domu. Dwukrotnie nominowany do Oscara. Dostępny na TVP VOD.

4. No (2012)

Chilijska produkcja o twórcy reklam, który rozpoczyna kampanię przeciwko generałowi Pinochetowi, tak by zniechęcić do niego społeczeństwo. Nominowany do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny.

3. Zmiana w grze (2012)

John McCain (Ed Harris) staje w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Według wstępnych badań ma na to małe szanse, by je zwiększyć w kampanię angażuje się nikomu nieznana gubernator z Alaski (Julianne Moore). Laureat trzech Złotych Globów w tym dla Harrisa i Moore. Do obejrzenia na platformie Max.

2. Fakty i akty (1997)

Aby odwrócić uwagę od skandalu seksualnego z prezydentem w roli głównej, doradca polityczny i producent filmowy łączą siły, tworząc temat wojny w Albanii. W głównych rolach Robert de Niro i Dustin Hoffman. Film dwukrotnie nominowany do Oscara, w tym za pierwszoplanową rolę dla Hoffmana.

1. Kandydat (1972)

Robert Redford jako Bill McKay, niespodziewany kandydat do roli senatora. Produkcja uznawana za klasykę kina politycznego. Zdobywca Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany.