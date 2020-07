Z AppGallery na wakacje – najciekawsze aplikacje ze sklepu Huawei

Źródło: Huawei

Nowe urządzenia Huawei pracują pod kontrolą autorskiego ekosytemu Huawei Mobile System, którego integralnym elementem jest sklep AppGallery – to on jest podstawowym źródłem gier i programów wykorzystywanych do pracy, zabawy i komunikacji. Znajdziemy go zarówno na nowych sprzętach z HMS-em, jak i tych starszych, pracujących pod kontrolą Androida z Google Mobile System (GMS).

Eksperci Huawei zaimplementowali w sklepie kilka funkcji, których nie znajdziemy u bezpośredniej konkurencji, za to zdążyliśmy przyzwyczaić się do nich przy okazji korzystania z internetowych sklepów z grami komputerowymi. AppGallery jest dość młodym środowiskiem, dlatego nie wszystkie androidowe aplikacje trafiły do jego biblioteki. Ale najpopularniejsze z nich udało się skatalogować, dlatego dodamy je do listy życzeń – kiedy trafią do zasobów AppGallery, system poinformuje nas o tym fakcie, abyśmy mogli od razu je zainstalować. Na podobnej zasadzie działa funkcja przedsprzedaży: pozwoli zamówić aplikacje, które mają już planowaną bądź przybliżoną datę premiery.

Ostatnią spośród unikatowych funkcji jest strefa Prezentów. O niej jednak opowiemy pod koniec tego materiału.

AppGallery – podróżowanie

Huawei rozwija HMS zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej, dlatego wśród aplikacji ułatwiających przemieszczanie się doszukamy się zarówno tych wykorzystywanych w Polsce, jak i zagranicą. Jeśli spędzasz wakacje w kraju, rozważ ściągnięcie z AppGallery następującego oprogramowania:

iTaxi – aplikacja do zamawiania taksówek, działa w największych miastach Polski;

– aplikacja do zamawiania taksówek, działa w największych miastach Polski; Traficar – jeden z najpopularniejszych polskich systemów wynajmu samochodów na minuty;

– jeden z najpopularniejszych polskich systemów wynajmu samochodów na minuty; AutoMapa – polski system precyzyjnej nawigacji satelitarne;

– polski system precyzyjnej nawigacji satelitarne; Hop.City – platforma do wynajmu skuterów elektrycznych;

– platforma do wynajmu skuterów elektrycznych; SkyCash / moBILET – zintegrowane systemy do realizowania płatności mobilnych. Pozwolą m.in. zapłacić za parking czy kupić bilety do pociągów i pojazdów komunikacji miejskiej;

– zintegrowane systemy do realizowania płatności mobilnych. Pozwolą m.in. zapłacić za parking czy kupić bilety do pociągów i pojazdów komunikacji miejskiej; Jakdojade – zintegrowany system obsługi pasażerów komunikacji publicznej. W aplikacji znajdziemy rozkłady jazdy, planer podróży oraz cyfrowe bilety.

Wśród programów podróżniczych AppGallery znajdziemy także szereg narzędzi do planowania noclegów bądź wyszukiwarek turystycznych, których funkcjonalność znacząco wykracza poza możliwości aplikacji wymienionych powyżej. Oto kilka najciekawszych agregatorów dostępnych w sklepie Huawei oraz programów dla osób wybierających się w podróż zagraniczną:

Booking.com – jedna z najpopularniejszych wyszukiwarek hoteli, apartamentów i domów. W zasobach serwisu jest blisko półtora miliona destynacji na wynajem krótkoterminowy;

– jedna z najpopularniejszych wyszukiwarek hoteli, apartamentów i domów. W zasobach serwisu jest blisko półtora miliona destynacji na wynajem krótkoterminowy; eSky – zaawansowana wyszukiwarka okazji na bilety lotnicze, noclegi oraz wynajem samochodów;

– zaawansowana wyszukiwarka okazji na bilety lotnicze, noclegi oraz wynajem samochodów; Itaka – planer dla podróżników poszukujących hoteli, wycieczek i lokalnych atrakcji turystycznych;

– planer dla podróżników poszukujących hoteli, wycieczek i lokalnych atrakcji turystycznych; Trivago – jedna z najpopularniejszych porównywarek cen hoteli oraz pokojów na wynajem z całego świata;

– jedna z najpopularniejszych porównywarek cen hoteli oraz pokojów na wynajem z całego świata; Ryanair / Lufthansa – aplikacje popularnych przewoźników lotniczych, pozwolą zarezerwować loty i zarządzać biletami.

W bibliotece AppGallery znajdziemy także szereg programów do obróbki zdjęć czy aplikacje pogodowe. Warto przejrzeć kilka z nich, aby znaleźć te, które najlepiej spełnią nasze oczekiwania.

AppGallery – rozrywka

Drugą grupą aplikacji ze sklepu Huawei, którą chcielibyśmy przybliżyć, są te poświęcone szeroko rozumianej rozrywce. W tej kategorii znajdziemy zarówno programy e-commerce, usługi subskrypcyjne, filmowe jak i gry, które pozwolą zabić nudę w trakcie pochmurnych i deszczowych dni.

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się usługom, które trafiły do AppGallery:

Empik / Empik Go / Empik Music – trzy aplikacje od polskiego potentata rynku e-commerce. Kupimy za ich pośrednictwem książki, wypożyczymy e-booki, audiobooki oraz posłuchamy milionów utworów muzycznych dostępnych online;

– trzy aplikacje od polskiego potentata rynku e-commerce. Kupimy za ich pośrednictwem książki, wypożyczymy e-booki, audiobooki oraz posłuchamy milionów utworów muzycznych dostępnych online; Pyszne.pl – usługa dla miłośników jedzenia na wynos. Portal pozwoli przeszukać oferty lokalnych restauracji i zamówić je z dostawą do domu bądź hotelu;

– usługa dla miłośników jedzenia na wynos. Portal pozwoli przeszukać oferty lokalnych restauracji i zamówić je z dostawą do domu bądź hotelu; cda.pl / IPLA / vod.pl – w AppGallery pojawiły się już pierwsze serwisy z filmami na żądanie;

– w AppGallery pojawiły się już pierwsze serwisy z filmami na żądanie; WP Pilot / Cyfrowy Polsat GO – za pośrednictwem tych aplikacji będziemy mogli oglądać telewizję linearną na żywo z poziomu internetu;

– za pośrednictwem tych aplikacji będziemy mogli oglądać telewizję linearną na żywo z poziomu internetu; Eleven Sports / TVP Sport / Polsat Sport – nikt nie wstrzyma rozgrywek sportowych na czas naszego urlopu, dlatego dobrze mieć pod ręką aplikacje, które pozwolą śledzić poczynania naszych ulubionych sportowców oraz drużyn;

– nikt nie wstrzyma rozgrywek sportowych na czas naszego urlopu, dlatego dobrze mieć pod ręką aplikacje, które pozwolą śledzić poczynania naszych ulubionych sportowców oraz drużyn; Tidal / Deezer – te dwa popularne serwisy muzyczne również zawitały do sklepu AppGallery.

A teraz coś dla tych, którzy nawet podczas urlopu nie mogą rozstać się z grami komputerowymi. Do AppGallery trafiło kilka głośnych tytułów, w które zagrywają się miliony użytkowników urządzeń z Androidem, oraz szereg mniejszych, równie wciągających produkcji. Uwagę przykuwają m.in.:

Fortnite – w sklepie Huawei nie mogło zabraknąć najpopularniejszej gry od Epic Games. Miłośnicy gatunku battleroyale będą wniebowzięci;

– w sklepie Huawei nie mogło zabraknąć najpopularniejszej gry od Epic Games. Miłośnicy gatunku battleroyale będą wniebowzięci; World of Tanks – skoro jest Fortnite, muszą być i czołgi. Darmowa gra od Wargaming, w której pokierujemy maszynami wojennymi z całego świata,

– skoro jest Fortnite, muszą być i czołgi. Darmowa gra od Wargaming, w której pokierujemy maszynami wojennymi z całego świata, Asphalt 9 – najnowsza odsłona efektownych i dynamicznych wyścigów samochodowych, które od lat przyciągają przed ekrany smartfonów miłośników szybkich aut;

– najnowsza odsłona efektownych i dynamicznych wyścigów samochodowych, które od lat przyciągają przed ekrany smartfonów miłośników szybkich aut; Top Speed: Drag & Fast Racing – nielegalne wyścigi samochodowe w pięknej oprawie graficznej, jeden z głównych rywali Asphalta 9.

Wskazówka! Nawet jeśli jakieś gry z Androida nie są dostępne w AppGallery na urządzeniach z HMS-em, możemy skopiować je z naszych starych telefonów. W tym celu należy ściągnąć na oba sprzęty aplikację Phone Clone i podjąć próbę przeniesienia ich ze starego urządzenia na nowe. W ten sposób zainstalujemy wiele gier, które nie doczekały się jeszcze oficjalnego wydania na Androida z HMS-em.

AppGallery – worek pełen promocji

Na koniec zestawienia wspomnijmy o tym, co w największym stopniu wyróżnia sklep Huawei od konkurencji, czyli strefie Prezentów. To tu odbierzemy upominki na darmowe usługi, abonamenty oraz zniżki na zakupy wewnątrz aplikacji. Zespół Huawei przygotował na sezon letni kilka interesujących promocji, które idealnie sprawdzą się podczas wakacyjnych wojaży.

Oto na jakie upominki mogą liczyć klienci Huawei, pobierając aplikacje z AppGallery:

Empik Music – 90 dni subskrypcji serwisu muzycznego (do stycznia 2021 roku);

– 90 dni subskrypcji serwisu muzycznego (do stycznia 2021 roku); Traficar – 50 zł na pierwszy przejazd oraz 50 zł do wykorzystania w sklepie huawei.pl (do 31 sierpnia 2020 roku);

– 50 zł na pierwszy przejazd oraz 50 zł do wykorzystania w sklepie huawei.pl (do 31 sierpnia 2020 roku); iTaxi – 50% upustu na pierwszy przejazd, nie więcej niż 10 zł (do 31 sierpnia 2020 roku);

– 50% upustu na pierwszy przejazd, nie więcej niż 10 zł (do 31 sierpnia 2020 roku); Hop.City – 20 minut darmowej jazdy (do 31 lipca 2020 roku).

Huawei na bieżąco publikuje informacje o nowych zniżkach i kuponach w AppGallery oraz za pośrednictwem facebookowego profilu polskiej odsłony sklepu mobilnego korporacji.