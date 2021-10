Zack Snyder i Matthias Schweighöfer opowiadają nam o Armii Złodziei [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Uniwersum Armii Umarłych rozrasta się w zastraszającym tempie. W połowie tego roku Zack Snyder zaprezentował nam swoją produkcję o inwazji w Las Vegas i przedstawił nowych bohaterów. Teraz Matthias Schweighöfer bierze jednego z nich, by opowiedzieć jego ciekawą historię w prequelu zatytułowanym Armia złodziei. Spotkaliśmy się ze Snyderem i Schweighöferem, by porozmawiać o pracy nad tą produkcją, losach całej franczyzy i przyszłych dziełach Zacka.

Zachęcamy do obejrzenia naszego wywiadu:

Armia złodziei dziś ma premierę na platformie Netflix, a naszą recenzję tego filmu znajdziecie tu.

Bohaterem filmu Armia złodziei jest Dieter, czyli postać z Armii umarłych. To kasjer z małego miasteczka, który zostaje wciągnięty w przygodę życia przez tajemniczą kobietę. Bohaterka werbuje go do ekipy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców. Razem planują skoki na najlepiej zabezpieczone sejfy w całej Europie.

W obsadzie: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan i Jonathan Cohen. Za historię odpowiedzialni są: Zack Snyder i Shay Hatten, a Hatten sam napisał scenariusz. Matthias Schweighöfer, który grał również w Armii umarłych, stoi za kamerą.