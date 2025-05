Dlaczego FBI i inne seriale kryminalne są anulowane? Prezeska CBS wyjaśnia

fot. CBS

Reklama

Były chwalone przez prezeskę CBS Entertainment, Amy Reisenbach, ale nie zostały przedłużone. Agentka McCall nie otrzymała 6. sezonu, podobnie jak FBI: Most Wanted i FBI: International zostały anulowane. Zdaniem CEO, decyzja była konieczna z uwagi na m.in. "napięty harmonogram stacji".

- Harmonogram jest naprawdę napięty, dlatego zawsze musimy patrzeć na wszystkie nasze programy, zbiorcze dane, etap ich cyklu życia, finanse, oglądalność, a następnie podejmujemy trudne decyzje.

Na ten moment nie ma żadnych planów ze strony Universal Television, by wykupić prawa do Agentki McCall czy FBI: Most Wanted oraz FBI: International. W tym miesiącu w USA zostają wyemitowane ostatnie epizody wymienionych seriali.

foto. CBS

Jednocześnie Amy Reisenbach zapowiedziała nowy dramat z Tomem Ellisem (Lucyfer) na pierwszym planie. Stwierdziła, że jako stacja nie mogą doczekać się współpracy z Dickiem Wolfem i możliwości wprowadzenia CIA do ich harmonogramu. Portal Deadline zapytał również o potencjalne ponowne rozpatrzenie decyzji o anulowaniu S.W.A.T. - jednostki specjalnej. Prezeska stwierdziła, że nie ma takiej możliwości.

Zobacz także: FBI: CIA oficjalnie powstanie. Gwiazda Lucyfera w głównej roli