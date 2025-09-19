2. sezon 1670 ocieka tekstami pięknymi jak Adamczycha bez Andrzeja. Te zapamiętacie szczególnie
Widzowie uwielbiają 1670 przede wszystkim za to, że jest pełen absurdalnego współczesnego humoru. Nie zabrakło go również w dostępnej na Netflixie kolejnej odsłonie serialu, którą zdążyła już przypaść do gustu widzom. Poznajcie najlepsze teksty z 2. sezonu 1670.
W środę 17 września 2025 roku fani serialu 1670 w końcu doczekali się jego 2. sezonu. Akcja kolejnej odsłony hitu Netflixa rozpoczyna się latem. Jan Paweł Adamczewski (Bartłomiej Topa), właściciel „całej całości” wsi, zabiera wtedy swoją rodzinę na zagraniczny wywczas. Jego ambicje sięgają jednak o wiele dalej niż tylko wypoczynek. Bohater planuje zorganizować w Adamczysze dożynki królewskie na niespotykaną dotąd skalę. Ma nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu zdobędzie prestiżowe stanowisko polityczne. Dalsze losy Jana Pawła oraz pozostałych mieszkańców serialowej wsi Adamczycha wyraźnie przypadły do gustu widzom. Niektórzy z nich są nawet zgodna co do tego, że 2. odsłona serialu jest lepsza od pierwszej. W najnowszych odcinkach nie zabrakło wielu tekstów, które widzowie z pewnością zapamiętają na długo.
Najlepsze teksty z 2. sezonu 1670
Serial 1670 powrócił w wielkim stylu. W 2. sezonie nie zabrakło nawiązań zarówno do słowiańskiego folkloru i klasyki kina, jak i absurdalnego współczesnego humoru i celnych ripost. Bohaterowie po raz kolejny naśmiewają się z polskich stereotypów, a niektóre z ich tekstów przypadły do gustu się widzom tak bardzo, że mogą wejść do powszechnego użycia.
W poniższej galerii znajdziecie najlepsze teksty bohaterów z 2. sezonu serialu 1670:
Źródło: Netflix