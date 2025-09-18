1670: kto dołączył do obsady 2. sezonu?

fot. Netflix

Reklama

W środę 17 września fani serialu 1670 w końcu doczekali się kolejnych perypetii XVII-wiecznych szlachciców ze wsi Adamczycha. Akcja 2. sezonu hitu Netflixa rozpoczyna się latem, gdy Jan Paweł Adamczewski (Bartłomiej Topa), właściciel „całej całości” wsi, zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jego ambicje sięgają jednak o wiele dalej niż tylko wypoczynek. Bohater chce zorganizować w Adamczysze dożynki królewskie na niespotykaną dotąd skalę, mając nadzieję, że dzięki temu zdobędzie prestiżowe stanowisko polityczne. W kolejnej odsłonie historii Jana Pawła we wsi Adamczycha u boku uwielbianych mieszkańców pojawili się zupełnie nowi bohaterowie.

Nowi członkowie obsady w 2. sezonie 1670

Kontynuacja losów mieszkańców wsi Adamczycha dostarczyła widzom jeszcze większych wrażeń dzięki dwóm nowym postaciom. Pierwszą z nich jest hetman wielki koronny Jan Sobieski, w którego wciela się Tomasz Schuchardt. W serialu zadebiutował również Jędrzej Hycnar, który zagrał urzędnika dworskiego, szlachcica Marcina. Ponadto serialowy Stanisław w 2. sezonie otrzymał nową twarz. Michał Balicki został bowiem zastąpiony w tej roli przez Filipa Zarębę.

Zobacz także:

U boku nowych postaci oczywiście nie mogło zabraknąć innych członków obsady znanych z poprzedniego sezonu. Poza Bartłomiejem Topą w kolejnej odsłonie serialu niezmiennie można oglądać między innymi Katarzynę Herman (Zofia), Martynę Byczkowską (Aniela), Michała Sikorskiego (Jakub), Dobromira Dymeckiego (Bogdan) oraz Andrzeja Kłaka (Andrzej Pobreża).

1670 - zdjęcia z 2. sezonu