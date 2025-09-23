1670: dlaczego to liczba 42 znalazła się w 2. sezonie? Spodoba Wam się ta teoria

fot. Netflix

We wrześniu 2025 roku na Netflixa trafił długo wyczekiwany 2. sezon serialu 1670. Kontynuacja perypetii XVII-wiecznych szlachciców ze wsi Adamczycha również skupia się wokół Jana Pawła Adamczewskiego (Bartłomiej Topa). Właściciel „całej całości” wsi tym razem planuje zorganizować w Adamczysze dożynki królewskie na niespotykaną dotąd skalę, mając nadzieję, że za sprawą tego wydarzenia uda mu się zdobyć prestiżowe stanowisko polityczne.

Kolejna odsłona 1670 jest głośno komentowana przez widzów w mediach społecznościowych. Często pojawiającym się tam wątkiem jest ten dotyczący liczby 42 z 1. odcinka 2. sezonu. Internauci mają pewną teorię odnośnie tego, dlaczego w jednej ze scen można zobaczyć właśnie tę liczbę.

Co oznacza liczba 42 w 2. sezonie serialu 1670?

Ci, którzy oglądali już 1. odcinek 2. sezonu 1670, zapewne doskonale pamiętają moment, kiedy Jan Paweł występuje w roli tłumacza Jana Sobieskiego w negocjacjach z Turkami. Choć bohater zapewnia, że zna ich język, szybko okazuje się, że nie jest to prawda. Zamiast żądań wystosowanych przez hetmana wielkiego koronnego ostatecznie postanawia więc rozpocząć liczbowe pertraktacje, wskutek których obie strony przystają na liczbę 42.

Internauci mają teorię, że wybierając liczbę 42 twórcy serialu odwołali się do powieści Autostopem przez galaktykę autorstwa Douglasa Adamsa. Opowiada ona o istotach pozaziemskich, które zadają komputerowi pytanie na temat "życia, wszechświata i całej reszty". Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie liczba 42. Douglas Adams przed laty zapewnił, że liczba ta nie ma żadnego głębszego znaczenia i od początku miała być jedynie żartem:

To był żart. Chodziło o to, by była to jakaś liczba, przeciętna, niewielka liczba, i tę właśnie wybrałem. (…) Usiadłem przy biurku, popatrzyłem na ogród, pomyślałem "42 będzie okej". Wystukałem to na maszynie. I to tyle.

Internauci są przekonani, że liczba 42 pojawiająca się w 1. odcinku 2. sezonu 1670 również jest przypadkowa, tym bardziej, że została zaproponowana przez osoby, które nie miały pojęcia, na jaki temat prowadzą dyskusję.

1670: najlepsze teksty z 2. sezonu

