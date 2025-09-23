placeholder
Reklama
placeholder

1670: dlaczego to liczba 42 znalazła się w 2. sezonie? Spodoba Wam się ta teoria

Dostępny na Netflixie 2. sezon hitowego serialu 1670 jest głośno komentowany w mediach społecznościowych. Internauci zdążyli przeprowadzić dyskusję między innymi o scenie, w której pojawia się liczba 42. Dlaczego ich zdaniem twórcy serialu wybrali właśnie tę liczbę?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  1670 
netflix
Kadr z serialu 1670 fot. Netflix
Reklama

We wrześniu 2025 roku na Netflixa trafił długo wyczekiwany 2. sezon serialu 1670. Kontynuacja perypetii XVII-wiecznych szlachciców ze wsi Adamczycha również skupia się wokół Jana Pawła Adamczewskiego (Bartłomiej Topa). Właściciel „całej całości” wsi tym razem planuje zorganizować w Adamczysze dożynki królewskie na niespotykaną dotąd skalę, mając nadzieję, że za sprawą tego wydarzenia uda mu się zdobyć prestiżowe stanowisko polityczne.

Kolejna odsłona 1670 jest głośno komentowana przez widzów w mediach społecznościowych. Często pojawiającym się tam wątkiem jest ten dotyczący liczby 42 z 1. odcinka 2. sezonu. Internauci mają pewną teorię odnośnie tego, dlaczego w jednej ze scen można zobaczyć właśnie tę liczbę. 

Co oznacza liczba 42 w 2. sezonie serialu 1670?

Ci, którzy oglądali już 1. odcinek 2. sezonu 1670, zapewne doskonale pamiętają moment, kiedy Jan Paweł występuje w roli tłumacza Jana Sobieskiego w negocjacjach z Turkami. Choć bohater zapewnia, że zna ich język, szybko okazuje się, że nie jest to prawda. Zamiast żądań wystosowanych przez hetmana wielkiego koronnego ostatecznie postanawia więc rozpocząć liczbowe pertraktacje, wskutek których obie strony przystają na liczbę 42.

Internauci mają teorię, że wybierając liczbę 42 twórcy serialu odwołali się do powieści Autostopem przez galaktykę autorstwa Douglasa Adamsa. Opowiada ona o istotach pozaziemskich, które zadają komputerowi pytanie na temat "życia, wszechświata i całej reszty". Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie liczba 42. Douglas Adams przed laty zapewnił, że liczba ta nie ma żadnego głębszego znaczenia i od początku miała być jedynie żartem:

To był żart. Chodziło o to, by była to jakaś liczba, przeciętna, niewielka liczba, i tę właśnie wybrałem. (…) Usiadłem przy biurku, popatrzyłem na ogród, pomyślałem "42 będzie okej". Wystukałem to na maszynie. I to tyle. 

Internauci są przekonani, że liczba 42 pojawiająca się w 1. odcinku 2. sezonu 1670 również jest przypadkowa, tym bardziej, że została zaproponowana przez osoby, które nie miały pojęcia, na jaki temat prowadzą dyskusję. 

1670: najlepsze teksty z 2. sezonu

''W Polsce statystycznie na 100 kobiet przypada 101 mężczyzn i ja chyba jestem tym 101''.

arrow-left
Zdjęcie z serialu 1670
fot. Netflix
arrow-right

Zobacz także:

Zdjęcie z serialu 1670
-

1670 - dlaczego zmieniono aktora dla jednej z kluczowych postaci?

1670
-

1670: sezon 2 - recenzja

 

 

Źródło: Netflix / Autostopem przez galaktykę

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  1670 
netflix
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Guillermo del Toro: TOP 10 filmów (na grafice kadr z filmu Kształt wody w jego reżyserii)
-

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka

2 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Marvel Zombies - pierwsze opinie. Jatka dla dorosłych bez rewolucji, a z wieloma problemami

3 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

Kiedy premiera kolejnego filmu Demon Slayer? Prezes nie ma dobrych wiadomości

4 Jedna bitwa po drugiej
-

Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film

5 Zniknięcia
-

Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel

6 Stan Lee
-

Stan Lee powróci... jako hologram AI. Internauci oburzeni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV