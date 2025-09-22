1670 - dlaczego zmieniono aktora dla jednej z kluczowych postaci?

fot. Netflix

We wrześniu 2025 roku na Netflixie w końcu pojawił się długo wyczekiwany 2. sezon serialu 1670. Kolejna odsłona perypetii XVII-wiecznych szlachciców ze wsi Adamczycha również skupia się wokół Jana Pawła Adamczewskiego (Bartłomiej Topa). Właściciel „całej całości” wsi planuje zorganizować w Adamczysze dożynki królewskie na niespotykaną dotąd skalę. Ma nadzieję, że tym sposobem uda mu się zdobyć prestiżowe stanowisko polityczne. Drugi sezon 1670 zdążył już zaskoczyć widzów nie tylko za sprawą absurdalnego współczesnego humoru i celnych ripost, ale też nowym twarzom. Wśród nich znalazł się Filip Zaręba, który zastąpił Michała Balickiego w roli Stanisława. Z czego wynika ta zmiana?

Dlaczego Michał Balicki nie gra Stanisława w 2. sezonie 1670?

Jeśli zastanawialiście się, dlaczego Stanisław z 1670 ma nową twarz w 2. sezonie, przychodzimy z odpowiedzią. Michał Balicki nie był w stanie zagrać w kolejnym sezonie serialu przez konflikt kalendarzowy. Aktor w tym samym czasie kręcił między innymi nowe odcinki serialu Edukacja XD, w którym gra Stomila, czyli jednego z głównych bohaterów. Michał Balicki potwierdził tę informację w jednym z wpisów na swoim profilu na Instagramie:

Drodzy szanowni, właśnie wyładowany został drugi sezon 1670 na @netflixpl 😎 Dajcie znać jak wrażenia! Różne dostaję wiadomości i zapytania, zatem spieszę z odpowiedzią. Bywa tak, że czasoprzestrzeń nie chce się nagiąć do naszych chciejstw. Nie mogłem się rozwielokrotnić i z tegoż powodu musiałem wyjechać z Adamczychy do innych uniwersów. Część można już oglądać (Edukacja XD w @canalpluspolska), a w innych zobaczymy się wkrótce. Bardzo śmieszna to była przygoda. Dziękuję całej ekipie współtworzącej 1670, z uśmiechem wspominam ten czas. Hop hop hop! 🔥

W sprawie zmiany aktora wypowiedział się również reżyser serialu - Maciej Buchwald:

Zmiana obsadowa wynikała tylko i wyłącznie z konfliktów kalendarzowych. Michał Balicki, jak pewnie wiecie, ma główną rolę w innym serialu, innego producenta i innego serwisu streamingowego. Niestety zdjęcia odbywały się w tym samym czasie. Tam miał kilkadziesiąt dni, u nas też ich miał kilkadziesiąt. Próbowaliśmy to połączyć, niestety się nie udało. W związku z tym musiał się pojawić nowy Stanisław, którego gra wspaniale Filip Zaręba.

