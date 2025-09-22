1670 - dlaczego zmieniono aktora dla jednej z kluczowych postaci?
Kolejna odsłona serialu 1670 jest już dostępna na Netflixie. W kontynuacji historii XVII-wiecznych szlachciców ze wsi Adamczycha pewien bohater otrzymał nową twarz. Odtwórca jego roli zdradził, z jakiego powodu nie pojawił się w 2. sezonie. W sprawie wypowiedział się również reżyser.
We wrześniu 2025 roku na Netflixie w końcu pojawił się długo wyczekiwany 2. sezon serialu 1670. Kolejna odsłona perypetii XVII-wiecznych szlachciców ze wsi Adamczycha również skupia się wokół Jana Pawła Adamczewskiego (Bartłomiej Topa). Właściciel „całej całości” wsi planuje zorganizować w Adamczysze dożynki królewskie na niespotykaną dotąd skalę. Ma nadzieję, że tym sposobem uda mu się zdobyć prestiżowe stanowisko polityczne. Drugi sezon 1670 zdążył już zaskoczyć widzów nie tylko za sprawą absurdalnego współczesnego humoru i celnych ripost, ale też nowym twarzom. Wśród nich znalazł się Filip Zaręba, który zastąpił Michała Balickiego w roli Stanisława. Z czego wynika ta zmiana?
Dlaczego Michał Balicki nie gra Stanisława w 2. sezonie 1670?
Jeśli zastanawialiście się, dlaczego Stanisław z 1670 ma nową twarz w 2. sezonie, przychodzimy z odpowiedzią. Michał Balicki nie był w stanie zagrać w kolejnym sezonie serialu przez konflikt kalendarzowy. Aktor w tym samym czasie kręcił między innymi nowe odcinki serialu Edukacja XD, w którym gra Stomila, czyli jednego z głównych bohaterów. Michał Balicki potwierdził tę informację w jednym z wpisów na swoim profilu na Instagramie:
W sprawie zmiany aktora wypowiedział się również reżyser serialu - Maciej Buchwald:
1670 - zwiastun 2. sezonu
Źródło: Instagram: @jestemkimkolwiek