Gwiazdor serialu Lanterns jest wielkim fanem Zielonej Latarni. Nosi nawet specjalny naszyjnik

fot. HBO / DC

W 2026 roku biblioteka HBO Max poszerzy się o kolejny tytuł z uniwersum DC. Swojej premiery doczeka się wtedy serial Lanterns skupiony na detektywistycznym śledztwie z udziałem Hal Jordan (Kyle Chandler) i Johna Stewarta, czyli dwóch słynnych Zielonych Latarni. Bohaterowie będą odkrywać tajemnicę o kosmicznych wymiarach. W roli Johna Stewarta został obsadzony Aaron Pierre. Wygląda na to, że postać Zielonej Latarni jest dla aktora naprawdę ważna.

Aaron Pierre z Lanterns nosi naszyjnik z Zielonej Latarni

Aaron Pierre nie ukrywa w wywiadach, że postać Johna Stewarta towarzyszyła mu wiele lat przed tym, jak został obsadzony w serialu Lanterns. 31-latek dołączył do grona fanów bohatera już na początku lat 2000, kiedy swojej premiery doczekał się serial animowany Liga Sprawiedliwych bez granic. Nagranie z udziałem Aarona Pierre'a, które trafiło do sieci na początku grudnia 2025, nie pozostawia wątpliwości co do tego, że John Stewart wciąż jest dla niego niezwykle ważny. Filmem podzielił się influencer Jordan Howlett, znany jako @jordan_the_stallion_8. Na samym początku poniższego nagranie można zobaczyć, że Aaron Pierre ma na sobie naszyjnik z motywem Zielonej Latarni:

