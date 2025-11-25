Reklama
Green Lantern w Arrow? Aktor wraca do planu, który nigdy nie doszedł do skutku

David Ramsey, czyli serialowy Diggle z Arrow, w rozmowie ze ScreenRantem znów poruszył kwestię Green Lanterna. Wspomniał o planach i powodach decyzji, o których już nieraz mówił. Temat jest wałkowany w każdym jego wywiadzie.
Adam Siennica
Tagi:  arrow 
dc
John Diggle fot. materiały prasowe
Wiemy od lat, że uniwersum Arrow miało plany na swojego Green Lanterna. Miał nim być John Diggle grany przez Davida Ramseya. Nieśmiałe sugestie były wprowadzane na ekran wielokrotnie, ale ostatecznie nic nie wyszło i nic z tym nie zrobiono. David Ramsey w nowym wywiadzie wspomina o tych planach.

Arrow - niedoszły Green Lantern

Decyzja o tym, dlaczego nie zostało to zrobione, została podjęta na samej górze władz Warner Bros. Były plany na kinowy film Green Lantern Corps, który nie został zrealizowany. Potem został skasowany po tym, jak James Gunn i Peter Safran przejęli szefostwo nad DC Studios. Jednak te plany pokrzyżowały ambicje twórców serialu.

- Razem z Markiem próbowaliśmy to zrobić przez sześć sezonów. Oczywiście w grę wchodziło wiele politycznych decyzji związanych z taką dużą własnością intelektualną jak Green Lantern. 

Dodaje, że w pewnym momencie chcieli, by Flash (w tej roli John Wesley Shipp) z Ziemi-90 pojawił się i spytał Johna, gdzie jego pierścień. Nawet sugerowali taki obrót spraw poprzez ojca Diggle'a, który nosił nazwisko Stewart, jak komiksowy Green Lantern.

- Ostatecznie podjęto dobrą decyzję. Osobiście sądzę, że wówczas tyle się działo, że naprawdę teraz jest to w odpowiednich rękach. Nie jestem pewny, co by się stało, gdyby chcieliśmy to zrobić, w związku z zawirowaniami politycznymi dotyczącymi treści i studia. To, że Diggle nie został Green Lanternem, było zgodne z tym, jaką jest postacią.

Nawiązuje w wypowiedzi do okresu problemów, jakie narosły po hejcie na Batman v Superman oraz Legion samobójców, który docelowo w przyszłości doprowadził do klapy Ligii Sprawiedliwości. Potem zmieniały się władze i producenci w studiu, co jedynie potęgowało chaos.

Źródło: comicbookmovie.com

