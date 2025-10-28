fot. Polsat

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do niedawna brali udział w jubileuszowej 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami. Para pożegnała się z programem w 7. odcinku, który był emitowany na żywo w niedzielę 26 października 2025 roku. W odróżnieniu od innych uczestników, para nie podziękowała produkcji i opuściła studio zaraz po ogłoszeniu wyników. Przez to zarówno dziennikarze, jak i czekający pod studiem fani nie zdążyli z nimi porozmawiać. Niedługo przed wspomnianym odcinkiem Tańca z Gwiazdami Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się w spocie promującym finał sezonu programu Kabaret K2. Jedziemy po bandzie. Okazuje się, że para w ostatniej chwili postanowiła odwołać swój udział w show Polsatu.

Kaczorowska i Rogacewicz nie wystąpią w Kabarecie K2

Niewykluczone, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po odpadnięciu z Tańca z Gwiazdami postanowili zakończyć współpracę z Polsatem. Jeden z członków ekipy realizacyjnej programu Kabaret K2. Jedziemy po bandzie przekazał portalowi Super Express, że para zachowała się ''kompletnie niepoważnie i nieprofesjonalnie'', rezygnując z udziału w show:

Ich udział w programie był zaplanowany od wielu tygodni, cały odcinek został napisany i przygotowany pod ich udział. W telewizji poszły już reklamy zapowiadające Kaczorowską i Rogacewicza w środowym programie. Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne zachowanie z ich strony.

Super Express dowiedział się również, że producenci znaleźli już sposób na wypełnienie czasu antenowego. Odcinek programu Kabaret K2. Jedziemy po bandzie, w którym mieli wystąpić Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, zostanie wyemitowany w Polsacie w środę 29 października 2025 roku o godzinie 20:30.