Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz potwierdzili związek. Zrobili TO na wizji

Jubileuszowa 17. edycja Tańca z Gwiazdami wystartowała. Jej odcinki można oglądać w Polsacie co tydzień od 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. edycji w naszym kraju. Widzowie już w pierwszym odcinku przekonali się, że ta wyjątkowa odsłona programu z udziałem naprawdę gorących nazwisk będzie pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Jednym z nich było to, co wydarzyło się niedługo po występie Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej.

Rogacewicz i Kaczorowska pocałowali się w Tańcu z Gwiazdami

Marcin Rogacewicz przestał ukrywać swój związek z Agnieszką Kaczorowską. O tym, że aktorzy tworzą parę nie tylko na parkiecie, widzowie mieli okazję przekonać się zaraz po tym, jak prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna zwróciła się do nich, mówiąc:

Muszę zadać to pytanie, bo od tygodni cała Polska zastanawia się, czy wy jesteście szczęśliwie zakochani?

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska wyraźnie nie spodziewali się takiego pytania i początkowo milczeli, patrząc sobie w oczy. Zaraz potem aktor namiętnie pocałował swoją partnerkę na oczach widzów i publiczności, która zareagowała brawami. Nagranie tego momentu szybko obiegło media społecznościowe. Możecie je zobaczyć poniżej: