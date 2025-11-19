Reklama
Agnieszka Kaczorowska nie zatańczy w kolejnym Tańcu z Gwiazdami. Wydała oświadczenie

Internauci od pewnego czasu zastanawiali się, czy Agnieszka Kaczorowska zatańczy w nadchodzącej 18. edycji Tańca z Gwiazdami. Po odpadnięciu z ostatniej edycji programu tancerka wydała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym zdradziła swoje plany na przyszłość.
Agnieszka Kaczorowska w Tańcu z Gwiazdami fot. materiały prasowe Polsat
Wielki finał jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami odbył się w niedzielę 16 listopada 2025 roku. Kryształową Kulę oraz czek na 200 tysięcy złotych wygrał influencer Mikołaj "Bragi" Bagiński, który tańczył w parze z  Magdaleną Tarnowską. W finałowym odcinku nie zabrakło również pozostałych uczestników, w tym między innymi Marcina Rogacewicza, któremu na parkiecie towarzyszyła jego życiowa partnerka - Agnieszka Kaczorowska. Para pożegnała się z programem w 7. odcinku. Ich zachowanie po ogłoszeniu werdyktu wywołało spore kontrowersje. Para nie tylko nie podziękowała produkcji, ale też  nie pożegnania z pozostałymi uczestnikami. Internauci już wtedy zaczęli podejrzewać, że Agnieszka Kaczorowska nie pojawi się w kolejnej odsłonie show. Okazuje się, że mieli rację. 

Agnieszka Kaczorowska o odejściu z Tańca z Gwiazdami

Agnieszka Kaczorowska 18 listopada 2025 roku ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, że postanowiła pożegnać się z Tańcem z Gwiazdami. W swoim oświadczeniu podziękowała za wsparcie i zapewniła, że mimo wszystko nie jest to koniec jej tanecznej przygody:

Dziękuję za ten taneczny rok. 🙏🥹Program @tanieczgwiazdami wrócił do mojego życia w bardzo ważnym momencie. Potrzebowałam potańczyć, a w zasadzie WYtańczyć. 😌 Tak też się stało. Dziękuję za tę możliwość. Dałam z siebie absolutnego MAXa! Ale taka już jestem… jak coś robię to całym sercem, całą sobą. Jeśli poruszyłam choć jedno inne serce tym co tworzę na parkiecie, to cieszę się, wzruszam i dziękuję. 🥹 (...) W tym roku wiele razy usłyszałam „Ty musisz tańczyć”… i to Wam i sobie mogę obiecać. Będę tańczyć. Do końca świata i o jeden dzień dłużej.🥹 Nie zobaczycie mnie w kolejnej edycji @tanieczgwiazdami … Teraz czas na taniec na własnych zasadach… Wiosną widzimy się na scenach teatralnych w całej Polsce w spektaklu „Siedem”. Mamy nadzieję ponownie poruszyć niejedno serce…🥹 Niech dalej #wiórylecą 🔥A kto wie co się jeszcze wydarzy, gdy robisz przestrzeń na nowe…☺️ Dziękuję za wszystko. A.❤️

W swoim wpisie Agnieszka Kaczorowska przyznała też, że jubileuszowa edycja programu była dla niej naprawdę wyjątkowa:

Choć wystąpiłam w 8. edycjach @tanieczgwiazdami , to dopiero w tym roku spotkałam się z tak wielkim uznaniem i docenieniem… Usłyszałam ogromną ilość pięknych słów, tych wypowiedzianych publicznie i tych skierowanych do mnie prywatnie, od ludzi świata kultury, muzyki, tańca… Czuję ogromną wdzięczność i wielki podmuch w skrzydła. 🙏Dziękuję.🥹Wśród Was, tutaj, również doświadczyłam masę życzliwości, wsparcia i zachwytu… dziękuję. 🥹 (...) Za mną 8 edycji. 3 finały. Jedna kryształowa kula. Kilkukrotnie, stwierdzam z dumą, bardzo dobrze wykonałam swoje trenerskie zadanie.💪🏻 To jednak ta ostatnia edycja #TzG była dla mnie absolutnie wyjątkowa… Tańczyć z kimś kogo się kocha to największe szczęście. 🥹Dziękuję @marcin_rogacewicz ❤️

Wspomniany wpis znajdziecie poniżej:

Źródło: Instagram: @agakaczor

