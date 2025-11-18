Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Znany twórca, który zaatakował Arianę Grande na premierze Wicked, trafi do więzienia. Na ile?

Podczas uroczystej premiery filmu Wicked: Na dobre  pewien znany twórca internetowy postanowił przeskoczyć przez barierki i podbiec prosto do Ariany Grande i przyciągnąć ją do siebie. Już wiadomo, jakie konsekwencje poniesie za swoje zachowanie.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wicked 
Cynthia Erivo Ariana Grande
Ariana Grande w filmie Wicked fot. Universal Pictures / TikTok: @bellephai13
Reklama

Ariana Grande 14 listopada 2025 roku przeżyła chwile grozy podczas uroczystej premiery filmu Wicked: Na dobre w Singapurze. W pewnym momencie jeden z fanów przeskoczył barierki, przecisnął się przez tłum fotografów i podbiegł do niej, aby zaraz potem objąć ją ramieniem i przyciągnąć do siebie. Ariana Grande na szczęście mogła liczyć na wsparcie Cynthii Erivo, która natychmiast wyrwała ją z objęć napastnika. Sprawcą zdarzenia okazał się Australijczyk Johnson Wen, który sam siebie określa jako "najbardziej znienawidzonego trolla". 26-latek wcześniej dał się poznać internautom między innymi ze wskakiwania na scenę podczas koncertów znanych artystów. Wen szybko przekonał się, że jego zachowanie na premierze było krokiem za daleko. 

Znany twórca trafi do więzienia za to, że zaatakował Arianę Grande

Sąd w Singapurze zadecydował, że Johnson Wen spędzi w więzieniu 9 dni za zaatakowanie Ariany Grande na premierze Wicked: Na dobre. Jak podaje BBC, Australijczyk został uznany winnym zakłócania porządku publicznego. Warto wspomnieć, ze Johnson Wen zdążył już odnieść się do incydentu w jednym z filmów, którym podzielił się w mediach społecznościowych. Podziękował w nim Arianie Grande za to, że pozwoliła mu ''wskoczyć ze sobą na żółty dywan''.

Nagranie incydentu możecie zobaczyć poniżej: 

Zobacz także:

Zdjęcie z filmu Wicked: Na dobre i zrzut ekranu z TikToka
-

Ariana Grande zaatakowana na premierze Wicked 2. Cynthia Erivo ruszyła na ratunek

3. Wicked – kurs: 20.00
-

Ile zarobi Wicked: Na dobre? To może być największa premiera 2025 roku

Źródło: BBC / TikTok: @bellephai13

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wicked 
Cynthia Erivo Ariana Grande
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Wicked: Na dobre
Zobacz w kinie Wicked: Na dobre Familijny
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Netflix Logo
-

Współtwórca kultowego Prezydenckiego pokera robi nowy thriller dla Netflixa. To może być hit

2 Jedyna - Karolina Wydra w serialu
-

O nowym przeboju science fiction mówią wszyscy. Darmowy prezent dla fanów serialu

3 The Odyssey
-

Odyseja - ulepszone kamery IMAX zapewnią lepszy dźwięk. Christopher Nolan: "To game changer"

4 3. K-popowe łowczynie demonów - 746 mln
-

K-popowe łowczynie demonów wracają. Oto pomysły głównych gwiazd na sequel

5 44. Wonder Woman – 183 cm (DC)
-
Plotka

Wonder Woman pojawi się w Man of Tomorrow? James Gunn dementuje plotkę o Dr. Fate

6 Frankenstein
-

Twórca Ojca chrzestnego zachwycony filmem Netflixa. Reżysera nazwał „geniuszem kina”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Sebastian Fabijański pokazał swoje nowe mieszkanie. Jest jakby luksusowo

Sebastian Fabijański pokazał swoje nowe mieszkanie. Jest jakby luksusowo

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV