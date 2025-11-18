fot. Universal Pictures / TikTok: @bellephai13

Ariana Grande 14 listopada 2025 roku przeżyła chwile grozy podczas uroczystej premiery filmu Wicked: Na dobre w Singapurze. W pewnym momencie jeden z fanów przeskoczył barierki, przecisnął się przez tłum fotografów i podbiegł do niej, aby zaraz potem objąć ją ramieniem i przyciągnąć do siebie. Ariana Grande na szczęście mogła liczyć na wsparcie Cynthii Erivo, która natychmiast wyrwała ją z objęć napastnika. Sprawcą zdarzenia okazał się Australijczyk Johnson Wen, który sam siebie określa jako "najbardziej znienawidzonego trolla". 26-latek wcześniej dał się poznać internautom między innymi ze wskakiwania na scenę podczas koncertów znanych artystów. Wen szybko przekonał się, że jego zachowanie na premierze było krokiem za daleko.

Znany twórca trafi do więzienia za to, że zaatakował Arianę Grande

Sąd w Singapurze zadecydował, że Johnson Wen spędzi w więzieniu 9 dni za zaatakowanie Ariany Grande na premierze Wicked: Na dobre. Jak podaje BBC, Australijczyk został uznany winnym zakłócania porządku publicznego. Warto wspomnieć, ze Johnson Wen zdążył już odnieść się do incydentu w jednym z filmów, którym podzielił się w mediach społecznościowych. Podziękował w nim Arianie Grande za to, że pozwoliła mu ''wskoczyć ze sobą na żółty dywan''.

