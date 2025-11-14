fot. Universal Pictures / TikTok: @bellephai13

Ariana Grande i Cynthia Erivo od pewnego czasu promują film Wicked: Na dobre. Drugi i zarazem ostatni rozdział nieopowiedzianej historii czarownic z Oz w Polsce trafi do kin 21 listopada 2025 roku. Tydzień wcześniej uroczysta premiera produkcji miała miejsce w Singapurze. Wygląda na to, że ten kraj niestety już zawsze będzie źle kojarzył się Arianie i Cynthii. Wszystko przez znanego twórcę, który przeskoczył barierki i bez ostrzeżenia podbiegł prosto do nich.

Chwile grozy na premierze Wicked: Na dobre

Johnson Wen, który sam siebie określa jako "najbardziej znienawidzonego trolla", dał się poznać internautom między innymi ze wskakiwania na scenę podczas koncertów znanych artystów. Tym razem jednak przeszedł samego siebie. Kiedy Ariana Grande witała się z publicznością na uroczystej premierze Wicked: Na dobre, Australijczyk przeskoczył barierki, przecisnął się przez tłum fotografów i podbiegł do niej, aby zaraz potem objąć ją ramieniem i przyciągnąć do siebie. Stojąca obok Cynthia Erivo zareagowała natychmiast i wyrwała swoją koleżankę z planu z objęć napastnika. Ochrona również nie zawiodła i wyprowadziła sprawcę z terenu.

Nagranie incydentu możecie zobaczyć poniżej:

Sprawca zdarzenia... podziękował Arianie Grande

Johnson Wen niedługo po zdarzeniu trafił w ręce policji i został oskarżony o zakłócanie porządku publicznego. Jeżeli zostanie uznany winnym, grozi mu grzywna w wysokości do 2 tysięcy dolarów singapurskich (obecnie około 5,5 tysiąca złotych). Twórca zdążył zszokować internautów nie tylko swoim zachowaniem na premierze, ale też tym, że niedługo po wyjściu z aresztu opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zwrócił się do Ariany Grande:

Droga Ariano Grande, dziękuję, że pozwoliłaś mi wskoczyć ze sobą na żółty dywan.

Internauci nie kryją oburzenia komentarzem twórcy oraz tym, że wyszedł na wolność. Ponadto wcale nie dziwią się, że Ariana Grande podczas premiery wyglądała na bardzo zaniepokojoną. Przypomnijmy, że piosenkarka doświadczyła traumy i stresu pourazowego po tym, jak w 2017 roku na jej koncercie w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego. 22 osoby (w tym dwoje Polaków) zginęły, a ponad 200 zostało rannych.