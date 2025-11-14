placeholder
Reklama
placeholder

Ariana Grande zaatakowana na premierze Wicked 2. Cynthia Erivo ruszyła na ratunek

Ariana Grande i Cynthia Erivo przeżyły chwile grozy podczas uroczystej premiery filmu Wicked: Na dobre. W pewnym momencie pewien mężczyzna postanowił przeskoczyć przez barierki i podbiec prosto do nich. Sprawca incydentu zdążył już zabrać głos w sprawie i zszokował internautów.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wicked 
Cynthia Erivo Ariana Grande
Zdjęcie z filmu Wicked: Na dobre i zrzut ekranu z TikToka fot. Universal Pictures / TikTok: @bellephai13
Reklama

Ariana Grande i Cynthia Erivo od pewnego czasu promują film Wicked: Na dobre. Drugi i zarazem ostatni rozdział nieopowiedzianej historii czarownic z Oz w Polsce trafi do kin 21 listopada 2025 roku. Tydzień wcześniej uroczysta premiera produkcji miała miejsce w Singapurze. Wygląda na to, że ten kraj niestety już zawsze będzie źle kojarzył się Arianie i Cynthii. Wszystko przez znanego twórcę, który przeskoczył barierki i bez ostrzeżenia podbiegł prosto do nich

Chwile grozy na premierze Wicked: Na dobre

Johnson Wen, który sam siebie określa jako "najbardziej znienawidzonego trolla", dał się poznać internautom między innymi ze wskakiwania na scenę podczas koncertów znanych artystów. Tym razem jednak przeszedł samego siebie. Kiedy Ariana Grande witała się z publicznością na uroczystej premierze Wicked: Na dobreAustralijczyk przeskoczył barierki, przecisnął się przez tłum fotografów i podbiegł do niej, aby zaraz potem objąć ją ramieniem i przyciągnąć do siebie. Stojąca obok Cynthia Erivo zareagowała natychmiast i wyrwała swoją koleżankę z planu z objęć napastnika. Ochrona również nie zawiodła i wyprowadziła sprawcę z terenu.

Nagranie incydentu możecie zobaczyć poniżej:

Sprawca zdarzenia... podziękował Arianie Grande

Johnson Wen niedługo po zdarzeniu trafił w ręce policji i został oskarżony o zakłócanie porządku publicznego. Jeżeli zostanie uznany winnym, grozi mu grzywna w wysokości do 2 tysięcy dolarów singapurskich (obecnie około 5,5 tysiąca złotych). Twórca zdążył zszokować internautów nie tylko swoim zachowaniem na premierze, ale też tym, że niedługo po wyjściu z aresztu opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zwrócił się do Ariany Grande:

Droga Ariano Grande, dziękuję, że pozwoliłaś mi wskoczyć ze sobą na żółty dywan.

Internauci nie kryją oburzenia komentarzem twórcy oraz tym, że wyszedł na wolność. Ponadto wcale nie dziwią się, że Ariana Grande podczas premiery wyglądała na bardzo zaniepokojoną. Przypomnijmy, że piosenkarka doświadczyła traumy i stresu pourazowego po tym, jak w 2017 roku na jej koncercie w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego. 22 osoby (w tym dwoje Polaków) zginęły, a ponad 200 zostało rannych.

Zobacz także:

3. Wicked – kurs: 20.00
-

Ile zarobi Wicked: Na dobre? To może być największa premiera 2025 roku

Wicked: Na dobre - premiera kinowa odbędzie się 21 listopada 2025 roku
-

Wicked: Na dobre może namieszać na Oscarach. Są pierwsze opinie o filmie

 

Źródło: NBC News

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wicked 
Cynthia Erivo Ariana Grande
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Wicked: Na dobre
Zobacz w kinie Wicked: Na dobre Familijny
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Blood of Dawnwalker
-

Tak brzmi The Blood of Dawnwalker po polsku. Zobaczcie gameplay z dubbingiem

2 24: Jeszcze jeden dzień
-

Znany scenarzysta o powrocie serialu 24 godziny. Komentuje słowa Kiefera Sutherlanda

3 Call of Duty: Black Ops 7
-

Dziś premiera Call of Duty: Black Ops 7. Activision przypomina dotychczasowe wydarzenia z gier

4 Wicked: Na dobre
-

Specjalne kubki na napoje przy seansie Wicked: Na dobre. Mamy zdjęcia!

5 Kadr z filmu Frankenstein Od Netflixa. Na zdjęciu jest Jacob Elordi jako
-

Frankenstein - tak Jacob Elordi zmienił się w najpiękniejszego potwora kina. 10 godzin w 20 sekund

6 13. Ishido Kazunari - Szogun
-

Szogun - Takehiro Hira przeczytał scenariusz jednego odcinka. "Moje dni są policzone"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV