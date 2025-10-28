Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wicked: Na dobre może namieszać na Oscarach. Są pierwsze opinie o filmie

Niektórzy mieli już okazję obejrzeć Wicked: Na dobre przed premierą w kinach. Widzowie za pośrednictwem X (wcześniej Twitter) podzielili się swoimi odczuciami. Nie tylko jest na co czekać, ale warto też patrzeć, czy zwieńczenie historii Elphaby i Glindy nie namiesza na Oscarach.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Cynthia Erivo 
Wicked: Na dobre Ariana Grande pierwsze opinie
Wicked: Na dobre - premiera kinowa odbędzie się 21 listopada 2025 roku Fot. Materiały prasowe
Reklama

Do polskiej premiery filmu Wicked: Na dobre pozostał już niecały miesiąc. Pierwsza część była ogromnym hitem, który przypadł do gustu krytykom, widowni, otrzymał aż 10. nominacji do prestiżowych Oscarów, a także zarobił 756 mln dolarów w globalnym box office. Nowa odsłona ma być jeszcze większa i bardziej emocjonalna. Niektórzy szczęśliwcy w Stanach Zjednoczonych mieli już okazję obejrzeć zwieńczenie historii Elphaby i Glindy. Czy to będzie hit?

Wicked: Na dobre - pierwsze opinie

Wszystko wskazuje na to, że tak. Pierwsze opinie jednym głosem wieszczą - to piękne, widowiskowe i bardzo emocjonalne zakończenie historii dwóch przyjaciółek, które stają po przeciwnych stronach barykady. Jedna z widzek przyznała, że mocno płakała na seansie. Można się zatem spodziewać prawdziwego uderzenia emocjonalnego.

To jednak nie byłoby tak udane bez dobrych występów aktorskich. Wszyscy, którzy film widzieli twierdzą, że Cynthia Erivo i - albo nawet przede wszystkim - Ariana Grande mogą namieszać w trakcie przyszłorocznych Oscarów i zgarnąć statuetkę za Wicked: Na dobre. Szczególnie chwalona jest Grande, która wspina się na wyższy poziom aktorstwa i dostarcza fenomenalny występ.

Pochwalono również zdjęcia, muzykę, kostiumy. Fani musicalu mogą zacierać ręce - pojawi się dla nich wiele easter eggów i mrugnięć okiem.

Oto zbiór przetłumaczonych pierwszych opinii na temat Wicked: Na dobre:

Wicked: Na dobre - pierwsze opinie

To epicka i łamiąca serce konkluzja jednej z najbardziej dynamicznych przyjaźni w popkulturze. Fani broadwayowskiego musicalu znajdą wiele dla siebie.

arrow-left
Wicked: Na dobre - pierwsze opinie
Źródło: fot. X (@DestinyDreadful)
arrow-right

Źródło: variety.com/x.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Cynthia Erivo 
Wicked: Na dobre Ariana Grande pierwsze opinie
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Wicked: Na dobre
Wicked: Na dobre Familijny
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Niebo. Rok w piekle - zdjęcia
-

Polski serial z Tomaszem Kotem jeszcze w tym roku. Kiedy premiera Niebo. Rok w piekle?

2 Flash
-

Słynny serial superbohaterski mógł mieć inny finał. Po latach ujawniono powód zmian

3 Frankenstein
-
Spoilery

Frankenstein ma inne zakończenie niż książka. Co zmienia film Netflixa?

4 Zbrodnie po sąsiedzku
-

George Clooney w filmowym spin-offie Gdzie jest mój agent? Eva Longoria w trakcie rozmów

5 Gwiezdne Wojny: Ahsoka
-

Ahsoka zmieni się w 2. sezonie. Co szykują dla niej Gwiezdne Wojny?

6 Toy Story
-
Plotka

Toy Story 5 - skok na kasę czy kolejna udana część serii? Był już pokaz testowy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e208

Moda na sukces

s08e03

FBI

s28e10

The Voice

s05e10

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e255

Ridiculousness

s42e256

Ridiculousness

s38e208

Zatoka serc

s08e03

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix

ur. 1974, kończy 51 lat

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie

ur. 1978, kończy 47 lat

Annie Potts
Annie Potts

ur. 1952, kończy 73 lat

Troian Bellisario
Troian Bellisario

ur. 1985, kończy 40 lat

Jan Komasa
Jan Komasa

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV