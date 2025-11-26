Tyle Beata Kozidrak ma otrzymać za sylwestrowy koncert. Robi wrażenie

fot. materiały prasowe

Beata Kozidrak ma ponownie rozświetlić sylwestrową noc. Wokalistka Bajmu, po roku przerwy, szykuje efektowny powrót na jedną z najgłośniejszych imprez muzycznych w kraju. Przez lata trudno było wyobrazić sobie telewizyjny Sylwester bez jej piosenek, takich jak Co mi Panie dasz?, Ta sama chwila czy Myśli i słowa. W zeszłym roku jednak zabrakło jej na wydarzeniu. Przypomnijmy, że pod koniec 2024 roku artystka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a lekarze zalecili jej całkowite wycofanie się z występów na kilka miesięcy.

Dziś wiadomo, że Beata Kozidrak odzyskała siły i jest gotowa, by znów spotkać się z fanami. Powrót na estradę ma nastąpić w wyjątkowym momencie - podczas sylwestrowego odliczania do 2026 roku.

Ile Beata Kozidrak zarobi na Sylwestrze?

Z informacji medialnych wynika, że Beata Kozidrak ma wystąpić podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025/2026, organizowanej przez Telewizję Polsat. Po raz kolejny wydarzenie ma odbyć się na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Stacja nie odniosła się jeszcze oficjalnie do przecieków, jednak anonimowe źródła twierdzą, że to właśnie o Beatę trwały najbardziej zaciekłe negocjacje. Według tych samych doniesień honorarium artystki może sięgać nawet 250 tysięcy złotych, co czyniłoby ją najlepiej opłacaną gwiazdą tegorocznej imprezy.