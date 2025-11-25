Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Twórca Na noże zdradził, który film Nolana uważa za idealny. Zgadzacie się?

Christopher Nolan ma na swoim koncie wiele kultowych produkcji. Okazuje się, że jednak z nich zrobiła szczególnie wrażenie na twórcy filmu Na noże. Rian Johnson postanowił podzielić się tytułem tej produkcji w jednym z wywiadów.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  christopher nolan 
Rian Johnson i Christopher Nolan fot. Wikimedia Commons: Dick Thomas Johnson / Richard Goldschmidt
Reklama

Christopher Nolan jest jednym z najbardziej cenionych filmowców 21. wieku. Swój reżyserski debiut zaliczył w 1989 roku za sprawą krótkometrażowego filmu Tarantella. W późniejszych latach zachwycił widzów filmami takimi jak InterstellarMemento, Dunkierka, Incepcja czy Oppenheimer, któremu zawdzięcza między innymi Oscara w kategorii Najlepszy reżyser. Nolan ma na swoim koncie również kultową trylogię Mroczny rycerz. Na tym jednak nie koniec tytułów, z których może być dumny. Nolan ma w swoim dorobku również pewną produkcję, która zrobiła szczególne wrażenie na twórcy filmu Na noże

Rian Johnson o idealnym filmie Christophera Nolana

Rian Johnson za film Na noże otrzymał nominację do Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz oryginalny. Wygląda na to, że zanim spróbował swoich sił na planie filmowym, uczył się od najlepszych, w tym właśnie od Christophera Nolana. W rozmowie z portalem Collider Rian Johnson wyznał, że po ponownym obejrzeniu dzieł reżysera doszedł do wniosku, że jego idealnym filmem jest Prestiż z 2006 roku:

Właśnie obejrzałem ponownie Interstellar. Ten film trzyma poziom. Jest naprawdę dobry. Tym razem poruszył mnie emocjonalnie. Potem obejrzałem Memento. Najbardziej idealnym filmem spośród innych idealnych jest jednak Prestiż.

O czym jest film Prestiż?

Prestiż to thriller psychologiczny opowiadający o dwóch młodych iluzjonistach, który żyją w przyjaznych stosunkach. Pewnego dnia ginie żona jednego z nich. Mężczyźni stają się wtedy śmiertelnymi wrogami. W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się między innymi Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine oraz Scarlett Johansson. Prestiż jest obecnie dostępny na platformach Prime Video i Apple TV+. Jego zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz także:

Jennifer Lawrence w filmie Bez urazy
-

Ten film Jennifer Lawrence określiła najlepszym, jaki kiedykolwiek widziała

Cyklop w mitologii greckiej
-

Odyseja będzie cudem animatroniki. Tak Nolan chce ożywić w filmie cyklopa

Źródło: Collider

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  christopher nolan 
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Eva Green
-

Wednesday - Eva Green w ważnej roli w 3. sezonie. Fani czekali na to ogłoszenie

2 Wicked
-
Spoilery

Wicked: Na dobre - reżyser odmówił pokazania Universal tego kadru. Miał dobry powód

3 Netflix logo
-

Tak oglądamy w Polsce: Netflix i YouTube królują, telewizory przeżywają renesans

4 Jill Freud - aktorka, inspiracja dla Łucji z Opowieści z Narnii
-

Jill Freud nie żyje. Dzięki tej aktorce mamy Łucję z Opowieści z Narnii

5 Bond - Spectre - Daniel Craig
-

Producentka Bonda tworzy adaptację Szekspira. Jest obsada - brak wielkiej gwiazdy zaskakuje

6 Chudy i Buzz Astral na grafice z Toy Story 5
-

Toy Story 5 - aktualizacja. "Jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV