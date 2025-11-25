fot. Wikimedia Commons: Dick Thomas Johnson / Richard Goldschmidt

Reklama

Christopher Nolan jest jednym z najbardziej cenionych filmowców 21. wieku. Swój reżyserski debiut zaliczył w 1989 roku za sprawą krótkometrażowego filmu Tarantella. W późniejszych latach zachwycił widzów filmami takimi jak Interstellar, Memento, Dunkierka, Incepcja czy Oppenheimer, któremu zawdzięcza między innymi Oscara w kategorii Najlepszy reżyser. Nolan ma na swoim koncie również kultową trylogię Mroczny rycerz. Na tym jednak nie koniec tytułów, z których może być dumny. Nolan ma w swoim dorobku również pewną produkcję, która zrobiła szczególne wrażenie na twórcy filmu Na noże.

Rian Johnson o idealnym filmie Christophera Nolana

Rian Johnson za film Na noże otrzymał nominację do Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz oryginalny. Wygląda na to, że zanim spróbował swoich sił na planie filmowym, uczył się od najlepszych, w tym właśnie od Christophera Nolana. W rozmowie z portalem Collider Rian Johnson wyznał, że po ponownym obejrzeniu dzieł reżysera doszedł do wniosku, że jego idealnym filmem jest Prestiż z 2006 roku:

Właśnie obejrzałem ponownie Interstellar. Ten film trzyma poziom. Jest naprawdę dobry. Tym razem poruszył mnie emocjonalnie. Potem obejrzałem Memento. Najbardziej idealnym filmem spośród innych idealnych jest jednak Prestiż.

O czym jest film Prestiż?

Prestiż to thriller psychologiczny opowiadający o dwóch młodych iluzjonistach, który żyją w przyjaznych stosunkach. Pewnego dnia ginie żona jednego z nich. Mężczyźni stają się wtedy śmiertelnymi wrogami. W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się między innymi Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine oraz Scarlett Johansson. Prestiż jest obecnie dostępny na platformach Prime Video i Apple TV+. Jego zwiastun możecie zobaczyć poniżej: